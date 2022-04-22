Великдень 2022. Як пофарбувати крашанки підручними засобами

Серед найпростіших способів фарбування — кава, чай, вино та куркума.

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Незабаром українці відзначать світле свято Великодня, і саме час зайнятися підготовкою головного символу урочистостей — яєць. Існують десятки способів фарбування крашанок. Фокус вибрав кілька цікавих варіантів, які потішать вас результатом.

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Натуральні барвники

Екологія в тренді, тому багато хто відмовляється від штучних барвників і віддає перевагу фарбуванню яєць за допомогою кави, чаю, відварів із лушпиння цибулі або куркуми та шафрану. Якщо ви вибираєте натуральні барвники, ось кілька порад, щоб колір вийшов насиченим.

Використовуйте лише білі яйця: на них колір буде чистим, красивим і досить яскравим.

Після того, як ви зварили яйця, добре промийте їх у теплій воді з використанням соди, щоб видалити наліт. Потім протріть оцтом, щоб знежирити. У такому разі фарба ляже рівномірно.

Цибулева лушпайка

Найпростіший, бабусин спосіб фарбування великодніх яєць — відвар із лушпиння цибулі. Колір вийде від блідо-жовтого до насичено-коричневого, залежно від часу, який яйця будуть у відварі.

Візьміть каструлю, налийте туди холодної води, додайте 1 ст. ложку оцту, помістіть у каструлю лушпиння цибулі, поставте на плиту, варіть до кипіння, вимкніть плиту й дайте настоятися відвару 30-40 хвилин.

Попередньо зварені й охололі яйця помістіть у відвар. Увімкніть невеликий вогонь і варіть від 15-30 хвилин, доки яйця не стануть потрібного вам кольору.

Дістати їх ложкою, остудити під проточною водою.

Якщо хочете максимально насичений і стійкий колір, залиште яйця у відварі на всю ніч.

Кава

Колір вийде від пастельно-бежевого до шоколадного.

Беремо 1 чайну ложку із гіркою на одне яйце. Якщо фарбуєте 10 яєць, берете 10 ложок кави.

У каструлю з холодною водою додаємо 1-2 ст. ложки оцту, додаємо кави, кип'ятимо на середньому вогні близько хвилини.

Складаємо яйця в ємність із кавою, кип'ятимо ще 3-5 хвилин — отримуємо ніжно-кавовий відтінок.

Якщо хочемо насичено-шоколадний колір, залишаємо яйця у відварі на 3-5 годин.

Протираємо висохлі яйця соняшниковою або оливковою олією, щоб колір став ще яскравішим.

Вино

Варимо яйця в будь-якому червоному вині близько 25 хвилин на середньому вогні. Для насиченого кольору можна додати 1 ст. ложку оцту.

Чай каркаде

Колір виходить від блідо-рожевого до насичено-синього.

Беремо 1-2 столові ложки чаю каркаде на 0,5 літра води. Якщо хочемо насичений синій колір, беремо 100 г каркаде на літр води.

Заварюємо каркаде в окропі й даємо настоятися п'ять-сім хвилин.

Занурюємо яйця в настій на 2-3 хвилини для блідо-рожевого кольору.

Дістаємо, протираємо, дивимося. Якщо хочемо колір яскравіший, залишаємо яйця у відварі на кілька годин, можна на всю ніч, тоді яйця стануть насичено-синього або рожевого кольору, залежно від сорту каркаде.

Ще натуральні барвники:

Куркума і шафран нададуть яскравого сонячного кольору. Беремо 2 ст. ложки куркуми, заливаємо окропом, додаємо 1 ст. ложку столового оцту, занурюємо яйця, залишаємо на 12 годин.

Червонокачанна капуста — синій колір. Половину качана нарізаємо, заливаємо водою, варимо 30 хвилин, у готовий відвар додаємо 1 ст.л. столового оцту, занурюємо заздалегідь відварені яйця, залишаємо на 12 годин до насиченого кольору.

Шкірка апельсина пофарбує яйця в золотисто-жовтогарячий колір.

Лимонна шкірка — можна отримати жовті відтінки.

Листя шпинату — колір вийде насичено-зелений.

Можна також для фарбування яєць використовувати малиновий сік, ягоди чорниці, лохини, ожини, журавлини.

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