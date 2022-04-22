Великдень 2022. Як пофарбувати крашанки підручними засобами
Серед найпростіших способів фарбування — кава, чай, вино та куркума.
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Незабаром українці відзначать світле свято Великодня, і саме час зайнятися підготовкою головного символу урочистостей — яєць. Існують десятки способів фарбування крашанок. Фокус вибрав кілька цікавих варіантів, які потішать вас результатом.
Натуральні барвники
Екологія в тренді, тому багато хто відмовляється від штучних барвників і віддає перевагу фарбуванню яєць за допомогою кави, чаю, відварів із лушпиння цибулі або куркуми та шафрану. Якщо ви вибираєте натуральні барвники, ось кілька порад, щоб колір вийшов насиченим.
- Використовуйте лише білі яйця: на них колір буде чистим, красивим і досить яскравим.
- Після того, як ви зварили яйця, добре промийте їх у теплій воді з використанням соди, щоб видалити наліт. Потім протріть оцтом, щоб знежирити. У такому разі фарба ляже рівномірно.
Цибулева лушпайка
Найпростіший, бабусин спосіб фарбування великодніх яєць — відвар із лушпиння цибулі. Колір вийде від блідо-жовтого до насичено-коричневого, залежно від часу, який яйця будуть у відварі.
- Візьміть каструлю, налийте туди холодної води, додайте 1 ст. ложку оцту, помістіть у каструлю лушпиння цибулі, поставте на плиту, варіть до кипіння, вимкніть плиту й дайте настоятися відвару 30-40 хвилин.
- Попередньо зварені й охололі яйця помістіть у відвар. Увімкніть невеликий вогонь і варіть від 15-30 хвилин, доки яйця не стануть потрібного вам кольору.
- Дістати їх ложкою, остудити під проточною водою.
- Якщо хочете максимально насичений і стійкий колір, залиште яйця у відварі на всю ніч.
Кава
Колір вийде від пастельно-бежевого до шоколадного.
- Беремо 1 чайну ложку із гіркою на одне яйце. Якщо фарбуєте 10 яєць, берете 10 ложок кави.
- У каструлю з холодною водою додаємо 1-2 ст. ложки оцту, додаємо кави, кип'ятимо на середньому вогні близько хвилини.
- Складаємо яйця в ємність із кавою, кип'ятимо ще 3-5 хвилин — отримуємо ніжно-кавовий відтінок.
- Якщо хочемо насичено-шоколадний колір, залишаємо яйця у відварі на 3-5 годин.
- Протираємо висохлі яйця соняшниковою або оливковою олією, щоб колір став ще яскравішим.
Вино
Варимо яйця в будь-якому червоному вині близько 25 хвилин на середньому вогні. Для насиченого кольору можна додати 1 ст. ложку оцту.
Чай каркаде
Колір виходить від блідо-рожевого до насичено-синього.
- Беремо 1-2 столові ложки чаю каркаде на 0,5 літра води. Якщо хочемо насичений синій колір, беремо 100 г каркаде на літр води.
- Заварюємо каркаде в окропі й даємо настоятися п'ять-сім хвилин.
- Занурюємо яйця в настій на 2-3 хвилини для блідо-рожевого кольору.
- Дістаємо, протираємо, дивимося. Якщо хочемо колір яскравіший, залишаємо яйця у відварі на кілька годин, можна на всю ніч, тоді яйця стануть насичено-синього або рожевого кольору, залежно від сорту каркаде.
Ще натуральні барвники:
- Куркума і шафран нададуть яскравого сонячного кольору. Беремо 2 ст. ложки куркуми, заливаємо окропом, додаємо 1 ст. ложку столового оцту, занурюємо яйця, залишаємо на 12 годин.
- Червонокачанна капуста — синій колір. Половину качана нарізаємо, заливаємо водою, варимо 30 хвилин, у готовий відвар додаємо 1 ст.л. столового оцту, занурюємо заздалегідь відварені яйця, залишаємо на 12 годин до насиченого кольору.
- Шкірка апельсина пофарбує яйця в золотисто-жовтогарячий колір.
- Лимонна шкірка — можна отримати жовті відтінки.
- Листя шпинату — колір вийде насичено-зелений.
Можна також для фарбування яєць використовувати малиновий сік, ягоди чорниці, лохини, ожини, журавлини.
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