Zewa и Libresse уходят с российского рынка

Шведская компания Essity, которой принадлежат бренды Zewa, Libresse и другие производители средств личной гигиены, уходит с российского рынка из-за плохих условий для ведения бизнеса.

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Шведская компания Essity, которая производит предметы личной гигиены, уходит с российского рынка из-за "ухудшения условий ведения бизнеса". Об этом сообщил глава компании Магнус Грот в промежуточном отчете.

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"Условия Essity для ведения бизнеса в России ухудшились. В результате активы компании в России были обесценены примерно на 1,4 млрд шведских крон ($147 млн). Кроме того, начата работа по выходу с российского рынка", — сообщил Грот в отчете, добавив, что в дальнейшем цены на продукцию компании поднимутся для компенсации резкого роста стоимости энергии.

Напомним, компании Essity производит туалетную бумагу и другую бумажную продукцию — полотенца, носовые платки, салфетки, а также средства личной гигиены, такие как женские прокладки, тампоны, детские подгузники. В России на трех фабриках Essity работают 1 300 сотрудников.

После того, как западные страны ввели санкции против России в связи с войной в Украине, многие бренды покинули российский рынок. Работу в РФ прекратил производитель бытовой химии Henkel, которому принадлежат бренды Persil, "Пемос", "Ласка".

Фокус писал, что около 100 компаний-гигантов из США покинули рынок РФ. Среди них Microsoft, Apple, PayPal, American Express, Visa, Mastercard, Boeing, Deloitte, Adobe, IBM, Cisco, Intel, Oracle, Ford, Dell, General Motors, McDonalds, Starbucks и другие.

Также в РФ больше нет компаний Samsung, Coca Cola и Danone.