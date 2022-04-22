Zewa та Libresse ідуть із російського ринку

Шведська компанія Essity, якій належать бренди Zewa, Libresse та інші виробники засобів особистої гігієни, йде з російського ринку через погані умови для ведення бізнесу.

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Шведська компанія Essity, яка виробляє предмети особистої гігієни, йде з російського ринку через "погіршення умов ведення бізнесу". Про це повідомив голова компанії Магнус Грот у проміжному звіті.

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"Умови Essity для ведення бізнесу в Росії погіршилися. У результаті активи компанії в Росії були знецінені приблизно на 1,4 млрд шведських крон ($147 млн). Крім того, розпочато роботу з виходу з російського ринку", — повідомив Грот у звіті, додавши що надалі ціни на продукцію компанії піднімуться для компенсації різкого зростання вартості енергії.

Нагадаємо, компанія Essity виробляє туалетний папір та іншу паперову продукцію — рушники, хустки, серветки, а також засоби особистої гігієни, такі як жіночі прокладки, тампони, дитячі підгузки. У Росії на трьох фабриках Essity працюють 1300 співробітників.

Після того, як західні країни запровадили санкції проти Росії у зв'язку з війною в Україні, багато брендів залишили російський ринок. Роботу в РФ припинив виробник побутової хімії Henkel, якому належать бренди Persil, "Пемос", "Ласка".

Фокус писав, що близько 100 компаній-гігантів із США залишили ринок РФ. Серед них Microsoft, Apple, PayPal, American Express, Visa, Mastercard, Boeing, Deloitte, Adobe, IBM, Cisco, Intel, Oracle, Ford, Dell, General Motors, McDonalds, Starbucks та інші.

Також у РФ більше немає компаній Samsung, Coca Cola та Danone.