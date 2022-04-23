Издательский дом Condé Nast окончательно уходит с рынка РФ

Ранее организация заявляла о временном прекращении работы.

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Издательский дом Condé Nast полностью прекращает свою коммерческую деятельность на территории России. Об этом пишет Peopletalk.

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Весть об окончательном уходе с российского рынка обнародовала британская журналистка Анна Винтур.

"С большой печалью я пишу вам в связи с объявленным ранее на этой неделе решением прекратить издательскую деятельность Condé Nast в России. Я хочу выразить свои глубокие соболезнования и сообщить вам, что, хотя я не могу себе представить, насколько сложной была ваша ситуация, я искренне разделяю сожаление Роджера (Роджер Линч — генеральный директор Condé Nast) в поддержке всех пострадавших. Было приятно работать со всеми вами", — отметила 72-летняя Винтур, главный редактор американского Vogue с 1988 года.

Condé Nast работал в России с 1998 года. В том же году вышел первый журнал Vogue Россия.

Отметим, что издательский дом Condé Nast выпускает одни из самых известных и глянцевых журналов, фотографам которых позируют крупнейшие звезды современности. Среди них Vogue, GQ, Tatler, Glamour, ADmagazine, CNDD и другие.

Напомним, ранее Condé Nast объявил о временном прекращении работы на территории России из-за начала полномасштабной войны в Украине и введения еще большей цензуры на медиарынке РФ.

Также Фокус писал о свадьбе старшего сына звездных супругов Бекхэмов, которую позволили официально снимать только для глянца Vogue.