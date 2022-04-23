Видавничий дім Condé Nast остаточно йде з ринку РФ

Раніше організація заявляла про тимчасове припинення роботи.

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Видавничий дім Condé Nast повністю припиняє свою комерційну діяльність на території Росії. Про це пише Peopletalk.

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Звістку про остаточний відхід з російського ринку оприлюднила британська журналістка Анна Вінтур.

"З великим сумом я пишу вам у зв'язку з оголошеним раніше цього тижня рішенням припинити видавничу діяльність Condé Nast у Росії. Я хочу висловити свої глибокі співчуття і повідомити вам, що, хоча я не можу собі уявити, наскільки складною була ваша ситуація, я щиро поділяю прихильність Роджера (Роджер Лінч — генеральний директор Condé Nast) у підтримці всіх постраждалих. Було приємно працювати з усіма вами", — зазначила 72-річна Вінтур, головна редакторка американського Vogue з 1988 року.

Condé Nast працював у Росії з 1998 року. Того ж року вийшов перший журнал Vogue Росія.

Зазначимо, що видавничий дім Condé Nast випускає одні з найбільш відомих модних та глянцевих журналів, фотографам яких позують найбільші зірки сучасності. Серед них Vogue, GQ , Tatler, Glamour, ADmagazine, CNDD та інші.

Нагадаємо, раніше Condé Nast оголосив про тимчасове припинення роботи на території Росії через початок повномасштабної війни в Україні та запровадження ще більшої цензури на медіаринку РФ.

Також Фокус писав про весілля старшого сина зіркового подружжя Бекхемів, яке дозволили офіційно знімати лише для глянцю Vogue.