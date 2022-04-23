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В Испании хотят арестовать "афериста из Tinder" Саймона Леваева

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Фото: Instagram simon_leviev__0fficial | Саймон Леваев

Раньше молодой человек стал звездой Сети.

В Испании выдали ордер на арест главного героя хита от Netflix "Аферист из Tinder". Об этом пишет Daily Mail.

Как известно, Саймон Леваев (настоящее имя Шимон Хают) подозревается в фальсификации документов. В 2019 году махинатор арендовал автомобиль Maserati и застрял с ним на одном из пляжей Испании. Когда прибыла местная полиция, Шимон показал им поддельные документы на имя Майкла Билтона и фальшивые права на вождение транспортным средством.

Именно благодаря громкому фильму от Netflix работник испанской полиции в 2022 году узнал Хаюта и требует возобновить уголовное дело против него.

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Отметим, что в Израиле аферист из Tinder уже отбыл наказание за использование поддельных документов, поэтому неизвестно, смогут ли израильские власти привлечь его снова к ответственности и экстрадировать в Испанию.

Напомним, аферист Саймон Леваев встречался с украинской моделью из Израиля. Он появился во время своего интервью с 24-летней Кейт Конлин

Фокус писал о феномене махинаций Саймона Леваева и почему всем так понравился документальный фильм о несчастных романах с бедными женщинами, которых мужчина обманывал и требовал у них последние деньги.