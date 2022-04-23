В Іспанії хочуть арештувати "афериста з Tinder" Саймона Леваєва

Раніше молодий чоловік став зіркою мережі.

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В Іспанії видали ордер на арешт головного героя хіту від Netflix "Аферист з Tinder". Про це пише Daily Mail.

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Як відомо, Саймона Леваєва (справжнє ім'я Шимон Хают) підозрюють у фальсифікації документів. У 2019 році махінатор орендував автомобіль Maserati та застряг з ним на одному з пляжів Іспанії. Коли прибула місцева поліція, Шимон показав їм підроблені документи на ім'я Майкла Білтона та фальшиві права на водіння транспортним засобом.

Саме завдяки гучному фільму від Netflix працівник іспанської поліції у 2022 році впізнав Хаюта та вимагає відновити проти нього кримінальну справу.

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Зазначимо, що в Ізраїлі аферист з Tinder уже відбув покарання за використання підроблених документів, тому невідомо, чи зможе ізраїльська влада залучити його знову до відповідальності та екстрадувати в Іспанію.

Нагадаємо, аферист Саймон Леваєв зустрічався з українською моделлю з Ізраїлю. Він з'явився під час свого інтерв'ю з 24-річною Кейт Конлін

Фокус писав про феномен махінацій Саймона Леваєва та чому всім так сподобався документальний фільм про нещасні романи з бідолашними жінками, яких чоловік обманював та вимагав у них останні гроші.