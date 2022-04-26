Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили памятную службу в Вестминстерском аббатстве

Королевы снова не было на службе, так как она в последнее время плохо себя чувствует

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Кейт Миддлтон и принц Уильям снова приняли на себя груз ответственности королевской семьи и приняли участие в памятной службе в Вестминстерском аббатстве в честь Дня АНЗАК (национального дня памяти погибших во время военных действий в Австралии и Новой Зеландии). Об этом пишет Daily Mail.

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В последнее время герцогам Кембриджским все чаще приходится выполнять основные обязанности представителей королевской семьи, посещая все важные мероприятия. Королева Елизавета в силу преклонного возраста теперь все время проводит в Виндзорском замке, а принц Чарльз, судя по всему, тоже весьма занят.

В этот раз Кейт и Уильям были без детей, но зато герцогиня заставила о себе говорить из-за своего элегантного и сдержанного наряда. Его "изюминкой" стало белое платье-пальто от Alexander McQueen и шляпка от Jane Taylor с черным бантом сзади. Образ дополнили любимые серьги покойной принцессы Дианы. Кейт часто носит украшения покойной свекрови. И никогда не снимает сапфировое кольцо, которое Уильям подарил ей на помолвку.

[ + – ] Модный выход Кейт Миддлтон в любимом платье-пальто Фото: Getty Images

Это платье является одним из любимых нарядов Кейт Миддлтон — герцогиня не раз выходила в нем в свет, в том числе она появилась в нем на крестинах своей дочери, принцессы Шарлотты, в 2015 году.

Также она надевала это платье-пальто на свадьбу Меган Маркл и принца Гарри в 2018-м и посещала в нем мероприятие в Бельгии.

Напомним, ранее принц Уильям и Кейт Миддлтон вместе со своими старшими детьми, принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой, посетили Пасхальную службу в Виндзорском замке. Королева Елизавета II, которой 21 апреля исполнилось 96 лет, впервые за полвека пропустила Пасхальную службу в Часовне святого Георгия, ограничившись визитом в маленькую молельню в своих покоях.