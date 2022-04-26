Кейт Міддлтон та принц Вільям відвідали службу пам'яті у Вестмінстерському абатстві

Королеви знову не було на службі, тому що вона останнім часом погано почувається

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Кейт Міддлтон та принц Вільям знову взяли на себе тягар відповідальності королівської сім'ї та взяли участь у службі пам'яті у Вестмінстерському абатстві на честь Дня АНЗАК (національного дня пам'яті загиблих під час воєнних дій в Австралії та Новій Зеландії). Про це пише Daily Mail.

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Останнім часом герцогам Кембриджським все частіше доводиться виконувати основні обов'язки представників королівської сім'ї, відвідуючи важливі заходи. Королева Єлизавета через похилий вік тепер весь час проводить у Віндзорському замку, а принц Чарльз, з огляду на все, теж дуже зайнятий.

Цього разу Кейт та Вільям були без дітей, зате герцогиня змусила про себе говорити через своє елегантне і стримане вбрання. Його "родзинкою" стала біла сукня-пальто від Alexander McQueen і капелюшок від Jane Taylor із чорним бантом позаду. Образ доповнили улюблені сережки покійної принцеси Діани. Кейт часто носить прикраси покійної свекрухи. І ніколи не знімає сапфірове кільце, яке Вільям подарував їй на заручини.

[ + – ] Модний вихід Кейт Міддлтон в улюбленій сукні-пальто Фото: Getty Images

Ця сукня є одним з улюблених нарядів Кейт Міддлтон — герцогиня неодноразово виходила в ній, зокрема вона з'явилася в ній на хрестинах своєї дочки, принцеси Шарлотти, у 2015 році.

Також вона одягала цю сукню-пальто на весілля Меган Маркл та принца Гаррі у 2018-му та відвідувала в ній захід у Бельгії.

Нагадаємо, раніше принц Вільям і Кейт Міддлтон разом зі своїми старшими дітьми, принцом Джорджем і принцесою Шарлоттою, відвідали Великодню службу у Віндзорському замку. Королева Єлизавета II, якій 21 квітня виповнилося 96 років, вперше за півстоліття пропустила Пасхальну службу в Каплиці Святого Георгія, обмежившись візитом у маленьку молитовню у своїх покоях.