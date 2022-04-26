Кейт Міддлтон та принц Вільям відвідали службу пам'яті у Вестмінстерському абатстві
Королеви знову не було на службі, тому що вона останнім часом погано почувається
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Кейт Міддлтон та принц Вільям знову взяли на себе тягар відповідальності королівської сім'ї та взяли участь у службі пам'яті у Вестмінстерському абатстві на честь Дня АНЗАК (національного дня пам'яті загиблих під час воєнних дій в Австралії та Новій Зеландії). Про це пише Daily Mail.
Останнім часом герцогам Кембриджським все частіше доводиться виконувати основні обов'язки представників королівської сім'ї, відвідуючи важливі заходи. Королева Єлизавета через похилий вік тепер весь час проводить у Віндзорському замку, а принц Чарльз, з огляду на все, теж дуже зайнятий.
Цього разу Кейт та Вільям були без дітей, зате герцогиня змусила про себе говорити через своє елегантне і стримане вбрання. Його "родзинкою" стала біла сукня-пальто від Alexander McQueen і капелюшок від Jane Taylor із чорним бантом позаду. Образ доповнили улюблені сережки покійної принцеси Діани. Кейт часто носить прикраси покійної свекрухи. І ніколи не знімає сапфірове кільце, яке Вільям подарував їй на заручини.
Ця сукня є одним з улюблених нарядів Кейт Міддлтон — герцогиня неодноразово виходила в ній, зокрема вона з'явилася в ній на хрестинах своєї дочки, принцеси Шарлотти, у 2015 році.
Також вона одягала цю сукню-пальто на весілля Меган Маркл та принца Гаррі у 2018-му та відвідувала в ній захід у Бельгії.
Нагадаємо, раніше принц Вільям і Кейт Міддлтон разом зі своїми старшими дітьми, принцом Джорджем і принцесою Шарлоттою, відвідали Великодню службу у Віндзорському замку. Королева Єлизавета II, якій 21 квітня виповнилося 96 років, вперше за півстоліття пропустила Пасхальну службу в Каплиці Святого Георгія, обмежившись візитом у маленьку молитовню у своїх покоях.