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Меган Маркл не захочет возвращаться в Великобританию после смерти Елизаветы II

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Меган Маркл, принц Гарри,
Фото: Соцсети | По мнению бывшего редактора Vanity Fair Тины Браун, Меган Маркл не любит Англию

Бывшый редактор Vanity Fair Тина Браун считает, что принц Гарри захочет жить на две страны, но его супруга не согласится.

Меган Маркл не захочет возвращаться в Великобританию, даже если принц Гарри наладит отношения с отцом и братом после смерти королевы Елизаветы II. Такое мнение высказала бывший редактор Vanity Fair Тина Браун, сообщает Daily mail.

По словам Браун, принц Гарри захочет устроить сенсационное возвращение в королевскую семью после смерти Елизаветы II и жить на две страны, проводя время то в Великобритании, то в США, но Меган Маркл вряд ли согласится на такую сделку, так как она не любит Англию.

"Я думаю, что Гарри захочет вернуться, когда королева умрет, чтобы служить своей стране. И я думаю, что они найдут способ заманить его. И возможно, что Меган… может быть, у них будет договоренность. Я не знаю. Я не считаю, что Меган когда-либо хотела вернуться. Она не любила Англию", — заявила Тина Браун.

Фото: Фото: Gettyimages

Бывшая редактор Vanity Fair и биограф принцессы Дианы также уверена, что британская общественность опечалена "Мегзитом" (так в британских СМИ называют отказ принца Гарри и его жены Меган Маркл исполнять обязанности членов королевской семьи), так как любили Гарри и Меган и пыталась поддержать их, когда те ссорились с членами королевской семьи.

"На самом деле, всем было очень грустно, что все пошло не так, потому что сейчас им (королевской семье) действительно нужны Гарри и Меган. Вы видим, что Королева очень слаба. Им как бы нужна звездная сила Гарри и Меган, чтобы стоять всем вместе на балконе во время (Платинового) юбилея. У нас там должна быть королевская семья. Мы не можем допустить, чтобы Эндрю был там", — отметила Браун.

Напомним, что в июне в Великобритании состоится грандиозное празднование Платинового юбилея Елизаветы II. Королева стала самым долгоживущим монархом в истории страны. По этому случаю британцы не оставляют надежды, что принц Гарри и Меган Маркл лично посетят такое важное мероприятие и смогут стоять на балконе Букингемского дворца вместе с другими членами королевской семьи.

Как писал ранее Фокус, отец герцогини Сассекской, 77-летний Томас Маркл, намерен посетить Великобританию в июне, когда страна будет праздновать Платиновый юбилей королевы.