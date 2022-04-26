Меган Маркл не захочет возвращаться в Великобританию после смерти Елизаветы II

Бывшый редактор Vanity Fair Тина Браун считает, что принц Гарри захочет жить на две страны, но его супруга не согласится.

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Меган Маркл не захочет возвращаться в Великобританию, даже если принц Гарри наладит отношения с отцом и братом после смерти королевы Елизаветы II. Такое мнение высказала бывший редактор Vanity Fair Тина Браун, сообщает Daily mail.

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По словам Браун, принц Гарри захочет устроить сенсационное возвращение в королевскую семью после смерти Елизаветы II и жить на две страны, проводя время то в Великобритании, то в США, но Меган Маркл вряд ли согласится на такую сделку, так как она не любит Англию.

"Я думаю, что Гарри захочет вернуться, когда королева умрет, чтобы служить своей стране. И я думаю, что они найдут способ заманить его. И возможно, что Меган… может быть, у них будет договоренность. Я не знаю. Я не считаю, что Меган когда-либо хотела вернуться. Она не любила Англию", — заявила Тина Браун.

Фото: Фото: Gettyimages

Бывшая редактор Vanity Fair и биограф принцессы Дианы также уверена, что британская общественность опечалена "Мегзитом" (так в британских СМИ называют отказ принца Гарри и его жены Меган Маркл исполнять обязанности членов королевской семьи), так как любили Гарри и Меган и пыталась поддержать их, когда те ссорились с членами королевской семьи.

"На самом деле, всем было очень грустно, что все пошло не так, потому что сейчас им (королевской семье) действительно нужны Гарри и Меган. Вы видим, что Королева очень слаба. Им как бы нужна звездная сила Гарри и Меган, чтобы стоять всем вместе на балконе во время (Платинового) юбилея. У нас там должна быть королевская семья. Мы не можем допустить, чтобы Эндрю был там", — отметила Браун.

Напомним, что в июне в Великобритании состоится грандиозное празднование Платинового юбилея Елизаветы II. Королева стала самым долгоживущим монархом в истории страны. По этому случаю британцы не оставляют надежды, что принц Гарри и Меган Маркл лично посетят такое важное мероприятие и смогут стоять на балконе Букингемского дворца вместе с другими членами королевской семьи.

Как писал ранее Фокус, отец герцогини Сассекской, 77-летний Томас Маркл, намерен посетить Великобританию в июне, когда страна будет праздновать Платиновый юбилей королевы.