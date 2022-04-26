Меган Маркл не захоче повертатися до Великої Британії після смерті Єлизавети II

Колишня редакторка Vanity Fair Тіна Браун вважає, що принц Гаррі захоче жити на дві країни, але його дружина не погодиться.

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Меган Маркл не захоче повертатися до Великої Британії, навіть якщо принц Гаррі налагодить стосунки з батьком та братом після смерті королеви Єлизавети II. Таку думку висловила колишня редакторка Vanity Fair Тіна Браун, повідомляє Daily mail.

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За словами Браун, принц Гаррі захоче влаштувати сенсаційне повернення в королівську сім'ю після смерті Єлизавети II й жити на дві країни, проводячи час то у Великій Британії, то в США, але Меган Маркл навряд чи погодиться на таку угоду, оскільки вона не любить Англію.

"Я думаю, що Гаррі захоче повернутися, коли королева помре, щоб служити своїй країні. І я думаю, що вони знайдуть спосіб заманити його. І можливо, що Меган… можливо, в них буде домовленість. Я не знаю. Я не вважаю, що Меган коли-небудь хотіла повернутися. Вона не любила Англію", — заявила Тіна Браун.

Фото: Фото: Gettyimages

Колишня редакторка Vanity Fair і біографиня принцеси Діани також впевнена, що британська громадськість засмучена "Мегзітом" (так у британських ЗМІ називають відмову принца Гаррі та його дружини Меган Маркл виконувати обов'язки членів королівської родини), тому що любили Гаррі та Меган та намагалася підтримати їх, коли ті сварилися із членами королівської сім'ї.

"Насправді, всім було дуже сумно, що все пішло не так, тому що зараз їм (королівській родині) дійсно потрібні Гаррі та Меган. Ми бачимо, що Королева дуже слабка. Їм ніби потрібна зіркова сила Гаррі та Меган, щоб стояти усім разом на балконі під час (Платинового) ювілею. В нас там має бути королівська родина. Ми не можемо допустити, щоб Ендрю був там", — зазначила Браун.

Нагадаємо, що в червні у Великій Британії відбудеться грандіозне святкування Платинового ювілею Єлизавети II. Королева стала монархом, яка найдовше править в історії країни. З цієї нагоди британці не залишають надії, що принц Гаррі та Меган Маркл особисто відвідають такий важливий захід та зможуть стояти на балконі Букінгемського палацу разом з іншими членами королівської родини.

Як писав раніше Фокус, батько герцогині Сассекської, 77-річний Томас Маркл, має на меті відвідати Велику Британію в червні, коли країна святкуватиме Платиновий ювілей королеви.