Фанатка Джонни Деппа привела к зданию суда альпак

Девушка решила поддержать актера, который переживает тяжелый судебный процесс со своей бывшей возлюбленной Эмбер Херд.

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Несколько недель весь мир с тревогой наблюдает за драматическими судебными разбирательствами между Джонни Деппом и его бывшей возлюбленной, актрисой Эмбер Херд. Поклонники голливудского актера всеми силами стараются поддержать его. Они выходят с плакатами на улицы и пишут трогательные комментарии под видеозаписями с Джонни Деппом. На этот раз фанатка актера привела к зданию суда двух пушистых альпак, чтобы поднять настроение своему кумиру. Об этом сообщают Peopletalk.

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Андреа Диас рассказала, что во время пандемии коронавируса открыла свой бизнес: она привозит в детские дома животных, чтобы поднять настроение ребятам. То же самое ей захотелось сделать для своего кумира Джонни Деппа, который переживает не лучшие времена.

"Я подумала, что альпаки порадуют его", — сказала девушка.

Фото: Getty Images

Напомним, 11 апреля в США начался судебный процесс между актером Джонни Деппом и его бывшей женой, актрисой Эмбер Херд. Голливудский актер подал 50-миллионный иск к экс-супруге в 2019 году из-за ее колонки в The Washington Post, опубликованной в 2018 году, где Херд подробно описала пережитый ею опыт насилия. Имя Деппа там не упоминалось, но актер утверждает, что поступок бывшей супруги испортил его карьеру. Херд в 2020 году подала ответный иск из-за слов бывшего адвоката Джонни Деппа, который назвал обвинения Херд против Деппа "мошенничеством".

Судебный процесс продлится шесть недель. За происходящем можно наблюдать в режиме реального времени.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в 2015 году и расстались в 2017 году. После развода актриса обвинила экс-супруга в домашнем насилии. В качестве доказательств знаменитость показала синяки и ссадины. Сам актер утверждал, что никогда не избивал бывшую супругу. Однако слова Эмбер Херд оказались весомыми — почти идеальная репутация Джонни Деппа рухнула, а Голливуд отказался сотрудничать с актером.

Как писал ранее Фокус, на одном из заседаний Джонни Депп засмеялся и стал мемом в Сети.

Также Фокус писал о видео, на котором нетрезвый Джонни Депп кричит и ломает мебель на кухне. Сам актер отметил, что бывает эмоциональным и не всегда может себя контролировать, однако Эмбер он никогда не избивал.