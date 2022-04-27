Фанатка Джонні Деппа привела до будівлі суду альпак

Дівчина вирішила підтримати актора, який переживає тяжкий судовий процес зі своєю колишньою коханою Ембер Герд.

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Кілька тижнів весь світ із тривогою спостерігає за драматичними судовими розглядами між Джонні Деппом і його колишньою коханою акторкою Ембер Герд. Шанувальники голлівудського актора всіма силами намагаються підтримати його. Вони виходять із плакатами на вулиці та пишуть зворушливі коментарі під відеозаписами з Джонні Деппом. Цього разу фанатка актора привела до суду двох пухнастих альпак, щоб підняти настрій своєму кумиру. Про це повідомляють Peopletalk.

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Андреа Діас розповіла, що під час пандемії коронавірусу відкрила свій бізнес: вона привозить до дитячих будинків тварин, щоб підняти настрій дітям. Те саме їй захотілося зробити для свого кумира Джонні Деппа, який переживає не найкращі часи.

"Я подумала, що альпаки потішать його", — сказала дівчина.

Фото: Getty Images

Нагадаємо, 11 квітня в США розпочався судовий процес між актором Джонні Деппом та його колишньою дружиною, акторкою Ембер Герд. Голлівудський актор подав 50-мільйонний позов до ексдружини в 2019 році через її колонку в The Washington Post, опубліковану в 2018 році, де Герд докладно описала пережитий нею досвід насильства. Ім'я Деппа там не згадувалося, але актор стверджує, що вчинок колишньої дружини зіпсував його кар'єру. Герд у 2020 році подала позов у відповідь через слова колишнього адвоката Джонні Деппа, який назвав звинувачення Герд проти Деппа "шахрайством".

Судовий процес триватиме шість тижнів. За тим, що відбувається, можна спостерігати в режимі реального часу.

Джонні Депп та Ембер Герд одружилися у 2015 році та розлучилися у 2017 році. Після розлучення акторка звинуватила ексчоловіка в домашньому насильстві. Як докази знаменитість показала синці та садна. Сам актор стверджував, що ніколи не бив колишню дружину. Проте слова Ембер Герд виявилися вагомими — майже ідеальна репутація Джонні Деппа зруйнувалась, а Голлівуд відмовився співпрацювати з актором.

Як писав раніше Фокус, на одному із засідань Джонні Депп засміявся і став мемом у мережі.

Також Фокус писав про відео, на якому нетверезий Джонні Депп кричить і ламає меблі на кухні. Сам актор зазначив, що буває емоційним і не завжди може контролювати себе, проте Ембер він ніколи не бив.