Уникальный голубой бриллиант De Beers ушел с молотка почти за $50 млн (видео)

Финальная цена камня на $2,5 млн превысила стартовую.

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Ярко-голубой бриллиант De Beers весом 15,10 карата стал самым дорогим из когда-либо проданных с молотка после того, как он ушел на аукционе Sotheby's в Гонконге за $49 млн, сообщает Daily Mail.

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Камень, который был продан на $2,5 млн выше расчетной цены после семи минут торгов, является самым большим ярко-голубым бриллиантом ступенчатой ​​огранки, когда-либо оцененным Геммологическим институтом Америки.

До сегодняшнего дня на аукционе было продано только пять голубых бриллиантов весом более 10 каратов, и это первый камень весом свыше 15 каратов.

Необработанный камень был обнаружен компанией Petral Diamonds на руднике Куллинан в Южной Африке в апреле 2021 года. Три месяца спустя De Beers и Diacore купили его за $40,2 миллиона долларов, переименовав его в De Beers Cullinan Blue, а Diacore произвела огранку бриллианта.

Перед продажей бриллиант выставлялся на всеобщее обозрение в Нью-Йорке, Лондоне, Дубае, ОАЭ, Шанхае, Пекине, Шэньчжэне и Тайбэе.

В преддверии продажи старший вице-президент Sotheby's и директор по продажам ювелирных изделий Фрэнк Эверетт сказал, что голубой бриллиант De Beers Cullinan Blue примечателен во многих отношениях.

"Это редкость из-за размера. Это более 15 карат. Это ярко-синий. Он внутренне безупречен. И действительно, один из самых редких его аспектов — это огранка. Я думаю, что мы увидим огромный интерес к этому камню, когда он, наконец, появится на аукционе. Рынок ювелирных изделий в настоящее время очень силен, особенно в последние несколько лет, но одним из самых сильных сегментов являются цветные бриллианты. И один из самых ярких цветов – синий", – заявил он.

Геммологический институт Америки (GIA) присвоил бриллианту Fancy Vivid Blue — наивысшую возможную оценку цвета согласно Sotheby's, присуждаемую не более чем 1% голубых бриллиантов, представленных GIA.

"Голубые бриллианты любого вида редко встречаются на рынке, но это редчайший из редких. В последние годы на аукционах не появлялось ничего даже отдаленно похожего. Сотни миллионов лет создания этого необыкновенного голубого бриллианта, несомненно, являются одним из лучших творений природы. Теперь, воплощенный в жизнь рукой одного из самых искусных огранщиков мира, он представляет собой высший шедевр — такой же редкий и желанный, как самые великие произведения искусства", – подчеркнула председатель Sotheby's Asia Патти Вонг.

Рудник Куллинан, где найден камень, является источником крупнейшего из когда-либо обнаруженных необработанных алмазов ювелирного качества – алмаза Куллинан, который был обнаружен в 1905 году.

[ + – ] Рудник Куллинан, где был найден алмаз Фото: Соцсети

Два самых крупных камня, вырезанных из этого исторического необработанного алмаза, сегодня являются частью Драгоценностей Короны, а семь других крупных алмазов из него находятся в частной собственности британской королевы.

Ранее на аукционе продали редкий черный бриллиант Enigma.