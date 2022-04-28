Унікальний блакитний діамант De Beers пішов із молотка за майже $50 млн (відео)

Фінальна ціна каменя на $2,5 млн перевищила стартову.

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Яскраво-блакитний діамант De Beers вагою 15,10 карат став найдорожчим із колись проданих із молотка після того, як він пішов на аукціоні Sotheby's у Гонконгу за $49 млн, повідомляє Daily Mail.

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Камінь, який був проданий на $2,5 млн вище за розрахункову ціну після семи хвилин торгів, є найбільшим яскраво-блакитним діамантом ступеневого огранювання, коли-небудь оціненим Гемологічним інститутом Америки.

До сьогодні на аукціоні було продано лише п'ять блакитних діамантів вагою понад 10 каратів, і це перший камінь вагою понад 15 каратів.

Необроблений камінь був виявлений компанією Petral Diamonds на копальні Куллінан у Південній Африці у квітні 2021 року. Через три місяці De Beers і Diacore купили його за $40,2 мільйонів доларів, перейменувавши його на De Beers Cullinan Blue, а Diacore зробила огранювання діаманту.

Перед продажем діамант виставлявся на загальний огляд у Нью-Йорку, Лондоні, Дубаї, ОАЕ, Шанхаї, Пекіні, Шеньчжені та Тайбеї.

Напередодні продажу старший віцепрезидент Sotheby's і директор із продажу ювелірних виробів Френк Еверетт сказав, що блакитний діамант De Beers Cullinan Blue є цікавим у багатьох планах.

"Це рідкість через розмір. Це понад 15 каратів. Це яскраво-синій. Він внутрішньо бездоганний. І справді, один із найрідкісніших його аспектів — це огранювання. Я думаю, що ми побачимо величезний інтерес до цього каменя, коли він, нарешті, з'явиться на аукціоні. Ринок ювелірних виробів зараз дуже сильний, особливо в останні кілька років, але одним із найсильніших сегментів є кольорові діаманти. Й один із найяскравіших кольорів — синій”, — заявив він.

Гемологічний інститут Америки (GIA) привласнив діаманту Fancy Vivid Blue — найвищу можливу оцінку кольору згідно із Sotheby's, що присуджується не більше ніж 1% блакитних діамантів, представлених GIA.

"Блакитні діаманти будь-якого виду рідко зустрічаються на ринку, але це рідкісний з рідкісних. В останні роки на аукціонах не з'являлося нічого навіть віддалено схожого. Сотні мільйонів років створення цього незвичайного блакитного діаманта, безсумнівно, є одним із кращих витворів природи. Тепер, утілений у життя рукою одного з наймайстерніших огранювачів світу, він є найвищим шедевром — такий же рідкісний і бажаний, як найбільші витвори мистецтва", — наголосила голова Sotheby's Asia Патті Вонг.

Копальня Куллінан, де знайдено камінь, є джерелом найбільшого з будь-коли виявлених необроблених алмазів ювелірної якості — алмазу Куллінан, який був виявлений у 1905 році.

[ + – ] Рудник Куллінан, де було знайдено алмаз Фото: Соцсети

Два найбільші камені, вирізані з цього історичного необробленого алмазу, сьогодні є частиною Дорогоцінностей Корони, а сім інших великих алмазів із нього перебувають у приватній власності британської королеви.

Раніше на аукціоні продали рідкісний чорний діамант Enigma.