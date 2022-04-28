Мать Илона Маска показала свое лицо с макияжем и без

19 апреля Мэй Маск отметила свой 74-й день рождения.

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Мать основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, 74-летняя Мэй Маск, продолжает активно демонстрировать всему миру, что цифра в паспорте – это всего лишь цифра. Она активно снимается для глянцевых журналов, продвигает свой бестселлер "Женщина, у которой есть план", а также не боится показывать себя настоящую. Так, на странице в Facebook Мэй опубликовала два снимка – с макияжем и без.

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На первом из них, в цвете, американка предстала при полном макияже. На зрителя смотрит ухоженная и уверенная в себе личность, а ее макияж акцентирован на глазах и губах.

[ + – ] Мэй Маск при полном параде Фото: Maye Musk/Facebook

На втором фото в черно-белой палитре миссис Маск – без капли косметики. Но от этого ее образ совершенно не проигрывает. Кадр излучает искренность и показывает не менее уверенную в себе, но более расслабленную героиню.

[ + – ] Мэй Маск показала свое настоящее лицо Фото: Maye Musk/Facebook

"С годами творческие художники изменили мой образ. Обожаю это! Что вы предпочитаете? Много макияжа или без макияжа?", – интересуется она у своих подписчиков.

Мнения пользователей разделились. Если одни подчеркивают, что макияж добавляет ее образу уверенности в себе, то другие считают, что на снимках без мейкапа намного лучше проявляется внутренняя сила женщины.

Напомним, Мэй Маск активно поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессией. Она внимательно следит за событиями в нашей стране и призывает мировое сообщество помогать украинцам, которые сейчас сражаются не только за свою свободу, но и свободу всего мира.