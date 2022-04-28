Мати Ілона Маска показала своє обличчя з макіяжем та без

19 квітня Мей Маск відсвяткувала свій 74-й день народження.

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Мати засновника Tesla та SpaceX Ілона Маска, 74-річна Мей Маск, продовжує активно демонструвати всьому світу, що цифра в паспорті — це лише цифра. Вона активно знімається для глянцевих журналів, просуває свій бестселер "Жінка, яка має план", а також не боїться показувати себе справжню. Так, на сторінці у Facebook Мей опублікувала дві світлни — з макіяжем та без.

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На першій з них, у кольорі, американка постала з повним макіяжем. На глядача дивиться доглянута та впевнена в собі особистість, а її макіяж акцентовано на очах та губах.

[ + – ] Мей Маск при повному параді Фото: Maye Musk/Facebook

На другому фото в чорно-білій палітрі місис Маск — без краплі косметики. Але від цього її образ не програє. Кадр випромінює щирість і показує не менш впевнену в собі, але розслабленішу героїню.

[ + – ] Мей Маск показала своє справжнє обличчя Фото: Maye Musk/Facebook

"З роками творчі художники змінили мій образ. Люблю це! Чому ви надаєте перевагу? Багато макіяжу чи без макіяжу?" — цікавиться вона у своїх підписників.

Думки користувачів розділилися. Якщо одні наголошують, що макіяж додає її образу впевненості в собі, то інші вважають, що у світлинах без макіяжу набагато краще проявляється внутрішня сила жінки.

Нагадаємо, Мей Маск активно підтримує Україну в її боротьбі проти російської агресії. Вона уважно стежить за подіями в нашій країні та закликає світову спільноту допомагати українцям, які зараз борються не лише за свою свободу, а й за свободу всього світу.