Половина кинотеатров в России могут закрыться в ближайшие два месяца

Массовый зритель в России не хочет смотреть советскую классику.

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В России в ближайшие два или три месяца могут полностью приостановить работу половина кинотеатров. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на Ассоциацию владельцев кинотеатров в РФ.

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После того как из-за западных санкций российский рынок покинули крупнейшие американские киностудии Sony, Warner Bros., Walt Disney Company и Universal, а кинотеатры возобновили показ отечественных картин, выручка упала почти в два раза. В марте 2022 года сборы снизились на 44 %, а количество кинозрителей на 49 %. По словам экспертов, если срочно не предпринять активные действия по спасению кинопроката, то уже к лету "спасать будет некого".

В начале года в России было зарегистрировано более 2160 кинотеатров (5709 кинозалов). В середине апреля 36,4% кинозалов закрылись из-за недостатка западного репертуара. К концу года эксперты прогнозируют колоссальные убытки для кинопроката в размере 11, 1 млрд рублей (4, 6 млрд грн).

В СМИ сообщают, что дистрибьюторы и продюсеры продолжают выпускать фильмы в России и пытаются привлечь дополнительный контент — налаживают работу со студиями Азии, Латинской и Южной Америки, а также показывают в кино советскую классику, вроде фильмом Эльдара Рязанова и Андрея Тарковского. Несмотря на это, эксперты говорят, что все эти меры компенсируют не больше 10 % выручки, а массовый зритель не вернется в кинотеатры, пока там не начнут снова показывать зрелищное кино.

Напомним, из-за полномасштабного военного вторжения России в Украину американские кинокомпании отказались поставлять в РФ новые фильмы. Россия не главный кинорынок для Голливуда, но входит в первую десятку стран мира по кассовым сборам. Для российских кинопрокатчиков отказ от западного рынка — серьезный удар.

Как писал ранее Фокус, Ассоциация владельцев кинотеатров РФ сообщала, что из-за значительных убытков индустрия кинопроката может погибнуть.