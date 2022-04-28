Половина кінотеатрів у Росії можуть зачинитися в найближчі два місяці

Масовий глядач у Росії не хоче дивитися радянську класику.

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У Росії в найближчі два або три місяці можуть повністю призупинити роботу половини кінотеатрів. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на Асоціацію власників кінотеатрів у РФ.

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Після того, як через західні санкції російський ринок залишили найбільші американські кіностудії Sony, Warner Bros., Walt Disney Company та Universal, а кінотеатри відновили показ вітчизняних картин, виручка впала майже вдвічі. У березні 2022 року збори знизилися на 44%, а кількість кіноглядачів — на 49%. За словами експертів, якщо терміново не вжити активних дій із порятунку кінопрокату, то вже до літа "рятувати не буде чого".

На початку року в Росії було зареєстровано понад 2160 кінотеатрів (5709 кінозалів). У середині квітня 36,4% кінозалів зачинили через нестачу західного репертуару. До кінця року експерти прогнозують колосальні збитки для кінопрокату в розмірі 11,1 млрд рублів (4,6 млрд грн).

У ЗМІ повідомляють, що дистриб'ютори та продюсери продовжують випускати фільми в Росії та намагаються залучити додатковий контент — налагоджують роботу зі студіями Азії, Латинської та Південної Америки, а також показують у кіно радянську класику, на кшталт фільмів Ельдара Рязанова й Андрія Тарковського. Незважаючи на це, експерти кажуть, що всі ці заходи компенсують не більше 10% виторгу, а масовий глядач не повернеться в кінотеатри, поки там не почнуть знову показувати видовищне кіно.

Нагадаємо, через повномасштабне воєнне вторгнення Росії в Україну американські кінокомпанії відмовилися постачати в РФ нові фільми. Росія — не головний кіноринок для Голлівуду, але входить у першу десятку країн світу з касових зборів. Для російських кінопрокатників відмова від західного ринку — серйозний удар.

Як писав раніше Фокус, Асоціація власників кінотеатрів РФ повідомляла, що через значні збитки індустрія кінопрокату може загинути.