Шеф-редактор "Орла и решки" показала свой дом в Ирпене после оккупации

Дом редактора тревел-шоу буквально перевернули с ног на голову.

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Шеф-редактор "Орла и решки" Маша Суша показала, что произошло с ее домом в Ирпене после вторжения российских оккупантов. Увиденное повергло ее в шок. По словам Маши Суши, стены, крыша и фундамент дома уцелели, но внутри оккупанты перевернули все с ног на голову, окна выбили, а то, что не удалось вынести, поломали. Об этом шеф-редактор "Орла и решки" написала у себя в Instagram.

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"Мне грустно, что нас освободили от многих вещей, на которые мы работали годами… Но самое ценное у меня находится не дома, а в сердце… Самое главное – это то, что у меня есть кого держать за руку и что у меня вообще эти руки есть", — написала Маша.

Она добавила, что радуется малому — хотя бы тому, что ее дом не сгорел и устоял, в отличие от домов соседей, которые после обстрелов непригодны для жизни, а их владельцам некуда идти.

Напомним, город Ирпень был под российской оккупацией больше месяца — его освободили в конце марта. По оценке мэра Ирпеня, в городе разрушено 50 % зданий. Не так давно местные жители, у которых уцелело жилье, стали возвращаться домой.

Как писал ранее Фокус, в Ирпене нашли кота, который два месяца в одиночестве прожил без воды и еды в полуразрушенном доме. Животное удалось спасти и даже найти его хозяев. Оказалось, они не смогли найти домашнего любимца, когда уезжали второпях, и решили, что он сбежал.

Также Фокус писал о том, что случилось с домом известной украинской основательницы бренда одежды Эльвиры Гасановой в Буче после российской оккупации.