Шеф-редакторка "Орла та решки" показала свій будинок в Ірпені після окупації

Будинок редакторки тревел-шоу буквально перевернули з ніг на голову.

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Шеф-редакторка "Орла та решки" Маша Суша показала, що сталося з її домом в Ірпені після вторгнення російських окупантів. Побачене шокувало її. За словами Маші Суші, стіни, дах і фундамент будинку вціліли, але всередині окупанти перевернули все з ніг на голову, вікна вибили, а те, що не вдалося винести, зламали. Про це шеф-редакторка "Орла та решки" написала в себе в Instagram.

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"Мені сумно, що нас звільнили від багатьох речей, на які ми працювали роками... Але найцінніше у мене не вдома, а в серці... Найголовніше — це те, що в мене є кого тримати за руку і що в мене взагалі ці руки є", — написала Маша.

Вона додала, що радіє малому — хоча б тому, що її будинок не згорів і встояв, на відміну від будинків сусідів, які після обстрілу непридатні для життя, а їхнім власникам нікуди йти.

Нагадаємо, місто Ірпінь було під російською окупацією більше місяця — його звільнили наприкінці березня. За оцінкою мера Ірпеня, у місті зруйновано 50% будівель. Нещодавно місцеві жителі, у яких вціліло житло, почали повертатися додому.

Як писав раніше Фокус, в Ірпені знайшли кота, який два місяці на самоті прожив без води та їжі у напівзруйнованому будинку. Тварину вдалося врятувати і навіть знайти його господарів. З'ясувалося, вони не змогли знайти домашнього улюбленця, коли їхали поспіхом, і вирішили, що він втік.

Також Фокус писав про те, що трапилося з будинком відомої української фундаторки бренду одягу Ельвіри Гасанової у Бучі після російської окупації.