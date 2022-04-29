Жена Виктора Павлика встретилась с Максимом Галкиным и Аллой Пугачевой в Израиле

Блогер уехала из Украины из-за начала полномасштабной войны.

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Молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова встретилась с Максимом Галкиным и Аллой Пугачевой в Израиле. Об этом она сообщила на своей Instagram-странице.

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"Вы не представляете, что только что произошло. Меня просто переполняют эмоции. Мы встретили Макса и Аллу Борисовну недалеко от нашего дома. То есть это была правда, что его видели в том магазине возле дома. Это значит, что они где-то соседи с нами", – рассказала женщина своим подписчикам.

[ + – ] Жена Виктора Павлика встретила Пугачеву и Галкина в Израиле

Отметим, что 56-летний Виктор Павлик женился на блогере Екатерине в 2020 году. Спустя год женщина родила артисту сына Михаила.

Как известно, Екатерина вместе с сыном уехала в Израиль от войны. Там у нее живет сестра. Судя по фото в соцсетях, это город Кесария, где проживает и брат Максима Галкина и где расположено имение, в котором живут звездные супруги из РФ.

"Алла Борисовна очень хорошо выглядит. Я невероятно рада их видеть", — отметила блогер.

[ + – ] Максим Галкин и Алла Пугачева находятся в Израиле вместе с детьми Фото: НеМалахов

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева вместе со своими детьми выехали из РФ сразу после начала полномасштабной войны на территории Украины. Артисты осудили решение путинского режима, так что шоумен потерял ряд рекламных контрактов, однако без работы Галкин долго не сидел. Он уже планирует тур по Израилю, как местный артист.

Тем временем, в России пропагандистка Маргарита Симоньян публично назвала Максима Галкина геем и обвинила его в том, что мужчина женился "на пожилой женщине" ради выгоды. Галкин в ответ выложил видео, на котором он радостно улыбается и объявляет свои дополнительные концерты в Израиле.