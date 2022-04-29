Дружина Віктора Павліка зустрілася з Максимом Галкіним та Аллою Пугачовою в Ізраїлі

Блогерка виїхала з України через початок повномасштабної війни.

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Молода дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова зустрілася з Максимом Галкіним та Аллою Пугачовою в Ізраїлі. Про це вона повідомила на своїй Instagram-сторінці.

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"Ви не уявляєте, що щойно відбулось. Мене просто переповнюють емоції. Ми зустріли Макса і Аллу Борисівну недалеко від нашого дому. Тобто це була правда, що його бачили в тому магазині біля дому. Це виходить, що вони десь сусіди з нами", — розповіла жінка своїм підписникам.

[ + – ] Дружина Віктора Павліка зустріла Пугачову і Галкіна в Ізраїлі

Зазначимо, що 56-річний Віктор Павлік одружився з блогеркою Катериною у 2020 році. Через рік жінка народила артисту сина Михайла.

Як відомо, Катерина разом із сином виїхала до Ізраїлю від війни. Там у неї мешкає сестра. Судячи з фото в соцмережах, це місто Кесарія, де мешкає і брат Максима Галкіна і де розташований маєток, у якому живе наразі зіркове подружжя з РФ.

"Алла Борисівна дуже добре виглядає. Я неймовірно рада їх бачити", — зазначила блогерка.

[ + – ] Максим Галкін та Алла Пугачова наразі перебувають в Ізраїлі разом з дітьми Фото: НеМалахов

Нагадаємо, Максим Галкін та Алла Пугачова разом зі своїми дітьми виїхали з РФ одразу після початку повномасштабної війни на території України. Артисти засудили рішення путінського режиму, тож шоумен втратив низку рекламних контрактів, проте без роботи Галкін довго не сидів. Він уже планує тур по Ізраїлю як місцевий артист.

Тим часом у Росії пропагандистка Маргарита Симоньян публічно назвала Максима Галкіна геєм та звинуватила його в тому, що чоловік одружився "з літньою жінкою" заради вигоди. Галкін у відповідь виклав відео, на якому він радісно посміхається та оголошує свої додаткові концерти в Ізраїлі.