Птушкин встретился с самым узнаваемым псом Украины (фото)

Ранее черниговские саперы сообщали, что с помощью Патрона нашли и обезвредили около сотни вражеских боеприпасов.

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37-летний украинский тревел-блогер Антон Птушкин сфотографировался с самым известным псом Украины — джек-рассел-терьером по кличке Патрон, который "служит" в ГСЧС Чернигова.

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[ + – ] Антон Птушкин и пес Патрон

"Сегодня я встретился с Антоном Птушкиным — украинским радио- и телеведущим, диджеем и видеоблогером. Заслуженным журналистом Украины и просто положительным и добрым человеком", — говорится в подписи к снимку на странице талисмана черниговских пиротехников.

[ + – ] Пес Патрон во время своей работы

Пес Патрон стал настоящей звездной Сети после нескольких видео, на котором он помогает разминировать территорию. У Патрона есть свой Instagram-профиль, на который сейчас подписаны более 185 тысяч фолловеров.

[ + – ] Антон Птушкин сфотографировался с псом Патроном

В описании к профилю пса сказано: "Воинственная собачка Патрон🐶 Талисман Черниговских пиротехников💣🇺🇦". Ему смастерили фирменный жилет с шевроном спасателей.

Ранее черниговские саперы сообщали, что с помощью пса Патрона нашли и обезвредили около сотни вражеских боеприпасов.

[ + – ] Пес Патрон стал настоящей звездой Сети

Фокус подробно писал о пути к успеху джек-рассел-терьера Патрона на службе в ГСЧС. Звезда Сети не находится официально на службе в ГСЧС, поэтому работает за корм и ласку. Особенно Патрон любит сыр.

Напомним, блогеру Антону Птушкину запретили въезд на территорию РФ как минимум на 50 лет, поскольку инфлюэнсер обращался к российским блогерам с призывами протестовать против политики их государства и критиковал действия российских властей.