Птушкін зустрівся з найбільш впізнаваним собакою України (фото)

Раніше чернігівські сапери повідомляли, що за допомогою Патрона знайшли та знешкодили близько сотні ворожих боєприпасів.

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37-річний український тревел-блогер Антон Птушкін сфотографувався з найвідомішим псом України — джек-рассел-тер'єром на прізвисько Патрон, який "служить" у ДСНС Чернігова.

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[ + – ] Антон Птушкін та пес Патрон

"Сьогодні я зустрівся з Антоном Птушкіним — українським радіо- та телеведучим, діджеєм та відеоблогером. Заслуженим журналістом України та просто позитивною та доброю людиною", — йдеться в підписі до знімку на сторінці талісмана чернігівських піротехніків.

[ + – ] Пес Патрон під час своєї роботи

Пес Патрон став справжньою зірковою мережі після кількох відео, на яких він допомагає розмінувати територію. Патрон має свій Instagram-профіль, на який наразі підписано понад 185 тисяч фоловерів.

[ + – ] Антон Птушкін сфотографувався з псом Патроном

В описі до профілю пса сказано: "Войовничий песик Патрон🐶 Талісман Чернігівських піротехніків💣🇺🇦". Йому змайстрували фірмовий жилет із шевроном рятувальників.

Раніше чернігівські сапери повідомляли, що за допомогою пса Патрона знайшли та знешкодили близько сотні ворожих боєприпасів.

[ + – ] Пес Патрон став справжньою зіркою мережі

Фокус докладно писав шлях до успіху джек-рассел-тер'єра Патрона на службі в ДСНС. Зірка мережі не перебуває офіційно на службі в ДСНС, тому працює за корм та ласку. Особливо патрон любить сир.

Нагадаємо, блогеру Антону Птушкіну заборонили в'їзд на територію РФ як мінімум на 50 років, оскільки інфлюенсер звертався до російських блогерів із закликами протестувати проти політики їхньої держави та критикував дії російської влади.