Джиджи Хадид заметили на прогулке с дочерью Хай (фото)

Супермодель тщательно прячет своего единственного ребенка от публики.

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27-летнюю американскую модель Джиджи Хадид заметили на прогулке с годовалой дочерью Хай. Фото распространяются в соцсетях.

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После долгого перерыва знаменитость наконец-то вышла с малышом в свет. Их заметили на улицах Нью-Йорка вместе с другом 27-летней звезды.

На Джиджи Хадид был довольно комфортный и стильный образ – oversize брюки и джинсовая рубашка. В качестве аксессуаров молодая мама выбрала круглые очки, а волосы собрала в пучок.

Тем временем годовалая Хай выгуляла светлую кофточку и черные лосины.

[ + – ] Джиджи Хадид на прогулке с дочерью

Отметим, что отцом дочери Джиджи Хадид является певец Зейн Малик. Они были вместе несколько лет, однако год спустя после рождения Хай звездная пара со скандалом распалась. Как известно, Зейн поднял руку на маму Джиджи, Иоланду Хадид, когда женщина случайно выложила в Сеть снимки маленькой Хай, которую всеми силами пытались прятать от глаз общественности.

Напомним, несколько месяцев назад в Сеть попали первые фото с лицом дочери Джиджи Хадид. После этого инцидента супермодель долгое время не появлялась на публике с ребенком.

Также Фокус писал о том, как Джиджи Хадид поддерживает Украину во время российской военной агрессии.