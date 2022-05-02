Джіджі Хадід помітили на прогулянці з донькою Хай (фото)

Супермодель ретельно ховає свою єдину дитину від публіки.

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27-річну американську модель Джіджі Хадід помітили на прогулянці з однорічною донькою Хай. Фото ширяться у соцмережах.

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Після довгої перерви знаменитість нарешті вийшла з малюком у світ. Їх помітили на вулицях Нью-Йорка разом з другом 27-річної зірки.

На Джіджі Хадід був доволі комфортний та стильний образ — oversize штани та джинсова сорочка. Як аксесуари молода мама обрала круглі окуляри, а волосся зібрала в пучок.

Тим часом однорічна Хай вигуляла світлу кофтинку та чорні лосини.

[ + – ] Джіджі Хадід на прогулянці з донькою

Зазначимо, що батьком доньки Джіджі Хадід є співак Зейн Малік. Вони були разом кілька років, проте через рік після народження Хай зіркова пара зі скандалом розпалася. Як відомо, Зейн підняв руку на маму Джіджі, Йоланду Хадід, коли жінка випадково виклала в мережу знімки кількамісячної Хай, яку всіма силами намагалися ховати від очей громадськості.

Нагадаємо, кілька місяців тому у мережу потрапили перші фото з обличчям доньки Джіджі Хадід. Після цього інциденту супермодель довгий час не з'являлася на публіці з дитиною.

Також Фокус писав про те, як Джіджі Хадід підтримує Україну під час російської військової агресії.