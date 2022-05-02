Ресторан в Киеве предлагает отпраздновать смерть Путина бесплатным шампанским (фото)

Одно из киевских заведений решило повторить поступок ресторана в Вашингтоне, которое предлагало "бесплатный борщ по случаю смерти Сталина" в 1950-х годах.

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Киевский ресторан предлагает дожидаться и заранее начать отмечать смерть современного тирана в РФ, делая отсылки к знаменитому маркетинговому кейсу 1950-х годах в США.

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Так, в начале 1050-х культовый американский ресторан в Вашингтоне "1203" предлагал гостям отметить смерть советского тирана тарелкой бесплатного борща, в то время, как коммунисты оплакивали кончину Сталина в 1953 году. Тогда гостей на входе ресторана встречала реклама с текстом: "Бесплатный борщ по случаю смерти Сталина".

А сегодня, в свою очередь, столичный ресторан Under Wonder предлагает дожидаться конца "нового тирана" и отметить ее бесплатным спиртным з счет заведения. "2022 год. Вся страна и цивилизованный мир, затаив дыхание, ждут конца нового тирана". И добавили, что готовят с художником Русланом Лобановым "новый арт-проект и бесплатное шампанское".

При этом, гостей будет встречать реклама, выполненная в стиле "вашингтонского 1203" с текстом: "Бесплатное шампанское по случаю смерти Путина".

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