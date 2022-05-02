Ресторан у Києві пропонує відсвяткувати смерть Путіна безкоштовним шампанським (фото)

Один із київських закладів вирішив повторити вчинок ресторану у Вашингтоні, який пропонував "безкоштовний борщ з нагоди смерті Сталіна" у 1950-х роках.

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Київський ресторан пропонує чекати і заздалегідь почати відзначати смерть сучасного тирана в РФ, роблячи посилання на знаменитий маркетинговий кейс 1950-х років у США.

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Так, на початку 1050-х культовий американський ресторан у Вашингтоні "1203" пропонував гостям відсвяткувати смерть радянського тирана тарілкою безкоштовного борщу, тоді як комуністи оплакували смерть Сталіна у 1953 році. Тоді гостей на вході ресторану зустрічала реклама з текстом "Безкоштовний борщ з нагоди смерті Сталіна".

А сьогодні, зі свого боку, столичний ресторан Under Wonder пропонує чекати кінця "нового тирана" і відсвяткувати її безкоштовним спиртним за рахунок закладу. "2022 рік. Вся країна та цивілізований світ, затамувавши подих, чекають кінця нового тирана". І додали, що готують з художником Русланом Лобановим "новий арт-проєкт та безкоштовне шампанське".

При цьому гостей зустрічатиме реклама, виконана в стилі "вашингтонського 1203" з текстом: "Безкоштовне шампанське з нагоди смерті Путіна".

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