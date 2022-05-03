Пол Маккартни размахивал украинским флагом во время мирового турне

Так музыкант выразил солидарность с украинцами.

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Один из основателей британской группы The Beatles, музыкант Пол Маккартни, во время концерта в Спокане, штат Вашингтон, развернул на сцене украинский флаг, таким образом выразив свою солидарность с украинским народом в условиях продолжающейся полномасштабной войны. Об этом сообщает издание Independent.

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Певец отправился в мировое турне под названием Got Back в конце апреля. Несколько фотографий с выступления Маккартни, размахивающего украинским флагом, появились в сети.

Позади 16-кратного обладателя премии "Грэмми" стояли его коллеги-музыканты с флагами Британии и Соединенных Штатов.

Отметим, что британский музыкант не первый раз выражает поддержку Украине в военном противостоянии с Россией. В феврале Пол Маккартни опубликовал у себя в Twitter фото 2008 года, сделанное на концерте в Киеве, подписав его словами поддержки украинцев.

"Помню, как мы выступали перед нашими украинскими друзьями на Майдане Независимости в 2008 году. Мы думаем о них в эти трудные времена. Мы присылаем им свою любовь и поддержку", — написал тогда музыкант.

Как писал ранее Фокус, 73-летний британский рок-музыкант Оззи Осборн и его супруга, телеведущая Шерон Осборн, готовы приютить в своем роскошном особняке в графстве Бакенгемшир две украинские семьи, спасающиеся от войны. Хотя решение вопроса о предоставлении жилья для беженцев из-за бюрократии займет какое-то время, супруги очень хотят помочь тем, кто вынужденно уезжает из страны.

Также недавно во Львов приехала голливудская актриса Анжелина Джоли, чтобы поддержать Украину, охваченную войной. Ее визит стал мощным посылом, чтобы мир не забывал о нашей стране.