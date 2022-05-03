Пол Маккартні розмахував українським прапором під час світового турне

Так музикант висловив солідарність із українцями.

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Один із засновників британського гурту The Beatles, музикант Пол Маккартні, під час концерту в Спокані, штат Вашингтон, розгорнув на сцені український прапор, таким чином висловивши свою солідарність із українським народом в умовах повномасштабної війни, що триває. Про це повідомляє видання Independent.

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Співак вирушив у світове турне під назвою Got Back наприкінці квітня. Декілька фотографій із виступу Маккартні, який розмахує українським прапором, з'явилися в мережі.

Позаду 16-кратного володаря премії "Греммі" стояли його колеги-музики з прапорами Британії та Сполучених Штатів.

Зазначимо, що британський музикант не вперше висловлює підтримку Україні у військовому протистоянні з Росією. У лютому Пол Маккартні опублікував у Twitter фото 2008 року, зроблене на концерті в Києві, підписавши його словами підтримки українців.

"Пам'ятаю, як ми виступали перед нашими українськими друзями на Майдані Незалежності у 2008 році. Ми думаємо про них у ці скрутні часи. Ми шлемо їм свою любов і підтримку", — написав тоді музикант.

Як писав раніше Фокус, 73-річний британський рок-музикант Оззі Осборн і його дружина, телеведуча Шерон Осборн, готові дати притулок у своєму розкішному маєтку в графстві Бакінгемшир двом українським сім'ям, які рятуються від війни. Хоча вирішення питання про надання житла для біженців через бюрократію займе якийсь час, подружжя дуже хоче допомогти тим, хто вимушено їде з країни.

Також нещодавно у Львів приїхала голлівудська акторка Анжеліна Джолі, щоб підтримати Україну, охоплену війною. Її візит став потужним посилом, щоб світ не забував про нашу країну.