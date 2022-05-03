Блейк Лайвли продемонстрировала невероятно блестящий образ на балу Анны Винтур (фото)

Знаменитость в 2022 году стала ведущей самого главного события в мире моды — бала Института костюма Met Gala.

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34-летняя американская актриса и модель Блейк Лайвли вышла в свет в невероятно блестящем и необычном платье. Об этом пишет Daily Mail.

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Как известно, звезда сериала "Сплетница" направлялась на закрытый ужин с Анной Винтур накануне самого главного события в мире моды — бала Института костюма Met Gala 2022, который в этом году провела Блейк Лайвли вместе с мужем Райаном Рейнольдсом.

Папарацци заметили 34-летнюю актрису в длинном синем жилете без рукавов с аппликацией в виде цветков и длинном платье, усыпанном пайетками от Thom Browne.

Волосы Блейк Лайвли были распущены, а на лице был легкий дневной макияж. Дополнили невероятно блестящий образ черная сумочка и серьги.

[ + – ] Блейк Лайвли в Нью-Йорке

Напомним, актриса Блейк Лайвли славится своим точным ощущением моды и экспериментами с разнообразными образами. Накануне звезда вышла в свет в идеальном деловом комплекте – ярко-оранжевом брючном костюме.

Также Фокус писал о прогулке звездных супругов Блейк Лайвли и актера Райана Рейнольдса по Нью-Йорку. Пара заключила брак в 2012 году и сейчас воспитывает троих детей.