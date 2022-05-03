Блейк Лайвлі продемонструвала неймовірно блискучий образ на балу Анни Вінтур (фото)

Знаменитість у 2022 стала ведучою найголовнішої події у світі моді — балу Інституту костюма Met Gala.

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34-річна американська акторка та модель Блейк Лайвлі вийшла у світ в неймовірно блискучій та незвичайній сукні. Про це пише Daily Mail.

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Як відомо, зірка серіалу "Пліткарка" направлялася на закриту вечерю з Анною Вінтур напередодні найголовнішої події у світі моді — балу Інституту костюма Met Gala 2022, який у цьому році провела Блейк Лайвлі разом з чоловіком Раяном Рейнольдсом.

Папараці помітили 34-річну акторку в довгому синьому жилеті без рукавів з аплікацією у вигляді квіток та довгій сукні, усипаній паєтками від Thom Browne. Волосся Блейк Лайвлі було розпущене, а на обличчі був легкий денний макіяж. Доповнили неймовірно блискучий образ чорна сумочка та сережки.

[ + – ] Блейк Лайвлі в Нью-Йорку

Нагадаємо, акторка Блейк Лайвлі славиться своїм точним відчуттям моди та експериментами з різноманітними образами. Напередодні зірка вийшла у світ в ідеальному діловому комплекті — яскраво-помаранчевому штанному костюмі.

Також Фокус писав про прогулянку зіркового подружжя Блейк Лайвлі та актора Раяна Рейнольдса по Нью-Йорку. Пара уклала шлюб у 2012 році та виховує наразі трьох дітей.