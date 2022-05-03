Топ-менеджер российского "Первого канала" Александр Файфман сбежал в Дубай

Файфман занимал пост генерального продюсера и заместителя гендиректора

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Александр Файфман, топ-менеджер российского "Первого канала", покинул Россию и отправился в Дубай. Об этом сообщил журналист Роман Супер сообщил в своем Telegram-канале.

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Журналист настаивает, что его информация верна, и утверждает, что эту информацию ему подтвердили источники "Первого канала", а также представителей еврейской общины.

Александр Файфман занимал пост генерального продюсера и по совместительству являлся заместителем гендиректора канала Константина Эрнста.

[ + – ] Александр Файфман и Иосиф Кобзон Фото: "Первый канал"

Файфман не афишировал свой отъезд и не сообщал о причинах, пробудивших его к отъезду, и не сообщал о намерении вернуться.

Журналист также отметил, что Россию покинул главный раввин Москвы и председатель Раввинского суда СНГ Пинхас Гольдшмидт. Он отбыл в Израиль.

Напомним, ранее в Дубай видели телеведущего на канале "Россия 1", генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, тоже прогуливающегося по столице Объединенных Арабских Эмиратов. Он, судя по всему, отдыхает в пятизвездочном отеле Jumeirah Al Qasr, где ночь стоит минимум тысячу долларов.

Ранее Марина Овсянникова, устроившая антивоенный перформанс на "Первом канале", устроилась на работу на немецкий телеканал Welt. Она будет освещать события в России и Украине.