Топменеджер російського "Першого каналу" Олександр Файфман утік у Дубай

Файфман обіймав посаду генерального продюсера та заступника гендиректора

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Олександр Файфман, топменеджер російського "Першого каналу", залишив Росію і вирушив у Дубаї. Про це повідомив журналіст Роман Супер повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Журналіст наполягає, що його інформація є правдивою, і стверджує, що цю інформацію йому підтвердили джерела "Першого каналу", а також представники єврейської громади.

Олександр Файфман обіймав посаду генерального продюсера та за сумісництвом був заступником гендиректора каналу Костянтина Ернста.

[ + – ] Олександр Файфман і Йосип Кобзон Фото: "Перший канал"

Файфман не афішував свій від'їзд і не повідомляв про причини, що пробудили його до від'їзду, і не повідомляв про намір повернутися.

Журналіст також зазначив, що Росію залишив головний рабин Москви та голова Рабинського суду СНД Пінхас Гольдшмідт. Він відбув до Ізраїлю.

Нагадаємо, раніше в Дубай бачили телеведучого на каналі "Росія 1", генерального директора МІА "Росія сьогодні" Дмитра Кисельова, який теж прогулюється столицею Об'єднаних Арабських Еміратів. Він, судячи з усього, відпочиває у п'ятизірковому готелі Jumeirah Al Qasr, де ніч коштує щонайменше тисячу доларів.

Раніше Марина Овсяннікова, яка влаштувала антивоєнний перформанс на Першому каналі, влаштувалася на роботу на німецький телеканал Welt. Вона висвітлюватиме події у Росії та Україні.