К выходным Украину накроет дождями, грозами и заморозками

Температура воздуха остается теплой, ночью еще возможны заморозки.

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В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди с грозами. Синоптики прогнозируют усиление ветра и снижение температуры воздуха в ночное время.

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Как сообщают в Украинском гидрометцентре, в среду, 4 мая дожди будут во всех областях, кроме Волыни, Львова, Тернополя и Одессы.

Температура воздуха днем ожидается в пределах +13 +15 градусов на севере и северо-востоке, +16 +18 на остальной территории Украины, местами до +19 +21 градуса.

Известный украинский синоптик Наталка Диденко прогнозирует 4 мая потепление, на Востоке и Юге Украины до +22 градусов. В остальных областях + 14 +17 градусов.

В северных и северо-восточных областях будет свежее +12 +16 градусов.

Ночью температура воздуха в среднем ожидается +5+9 градусов.

Дожди и местами грозы будут в центральных, западных областях, на Харьковщине, Одесщине и Николаевщине. На Севере существенные осадки не ожидаются, на юго-востоке Украины преобладает сухая погода.

В центральных областях 4 мая может быть сильный ветер, преимущественно северного направления.

В Киеве 4 мая дождя не предвидится. Ночью 5 и 6 мая возможны заморозки.

Как писал ранее Фокус, астрологи прогнозируют, что коридор затмение, который продлится до 16 мая, повлияет не только на Украину, но и другие государства.

Также астрологи назвали три самых везучих знака зодиака, которых ждет удача в мае.