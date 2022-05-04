До вихідних Україну накриє дощами, грозами та заморозками

Температура повітря залишається теплою, вночі ще можливі заморозки.

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Найближчими днями в Україні очікуються дощі з грозами. Синоптики прогнозують посилення вітру та зниження температури повітря в нічний час.

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Як повідомляють в Українському гідрометцентрі, у середу, 4 травня, дощі будуть у всіх областях, крім Волині, Львова, Тернополя й Одеси.

Температура повітря вдень очікується в межах +13 – +15 градусів на півночі та північному сході, +16 – +18 на решті території України, місцями до +19 – +21 градусів.

Відома українська синоптикиня Наталка Діденко прогнозує 4 травня потепління на Сході та Півдні України до +22 градусів. В інших областях +14 – +17 градусів.

У північних і північно-східних областях буде свіжіше — +12 – +16 градусів.

Уночі температура повітря в середньому очікується на +5 – +9 градусів.

Дощі та місцями грози будуть у центральних, західних областях, на Харківщині, Одещині та Миколаївщині. На Півночі істотних опадів не очікується, на південному сході України переважає суха погода.

У центральних областях 4 травня може бути сильний вітер, переважно північного спрямування.

У Києві 4 травня дощ не передбачається. Вночі 5 та 6 травня можливі заморозки.

Як писав раніше Фокус, астрологи прогнозують, що коридор затемнення, який триватиме до 16 травня, вплине не лише на Україну, а й на інші держави.

Також астрологи назвали три найщасливіші знаки зодіаку, на яких чекає успіх у травні.