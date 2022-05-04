Илон Маск пришел на Met Gala с мамой

Мэй Маск призналась, что сама попросила сына прийти с ней в паре.

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Недавно в Нью-Йорке состоялось самое важное событие в мире моды — Met Gala. На красной дорожке позировали голливудские звезды кино, знаменитости из мира музыки, бизнеса, технологий и других сфер.

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Не обошел стороной вечеринку года и генеральный директор Tesla Илон Маск, который совсем недавно подписал крупную сделку о покупке Twitter за 44 миллиарда долларов, благодаря чему стал звездой всех заголовков в СМИ. На мероприятие Илон Маск пришел со своей знаменитой мамой, 74-летней моделью Мэй Маск.

"Я попросила его прийти и привести меня", — сказала Мэй журналистам во время бала. Мать Илона Маска блистала на красной дорожке в бархатном платье от Dior Haute Couture, а ее сын-миллиардер выбрал классический черный смокинг.

Во время фотосессии Илон Маск дурачился, а Мэй пыталась удержать его за руку, не скрывая смеха. Журналистов интересовало, какие планы у миллиардера на Twitter. Как пишет Рeople, Маск хочет сделать его как можно более инклюзивным, чтобы остальной мир был в Twitter, и чтобы люди находили микроблог интересным, развлекательным и забавным.

Стоит отметить, что в последний раз миллиардер был на Met Gala в 2018 году вместе с канадской певицей Граймс. Пара рассталась в 2021 году, у Маска и Граймс двое детей. В 2020-м у них родился сын по имени X Æ A-XII, а в конце 2021 года дочка, которую назвали Экза Дарк Сайдириэль (Exa Dark Sideræl). Девочку выносила суррогатная мать.

Как писал ранее Фокус, знаменитая мама основателя Tesla и SpaceX Илона Маска Мэй Маск не боится демонстрировать миру себя настоящую. Не так давно она отметила свой 74 день рождения, опубликовав в соцсетях фото с макияжем и без.

Также Фокус рассказывал о самых ярких образах на Met Gala 2022 и самых голых платьях модного мероприятия.