Ілон Маск прийшов на Met Gala з мамою

Мей Маск зізналася, що сама попросила сина прийти з нею в парі.

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Нещодавно в Нью-Йорку відбулася найважливіша подія у світі моди — Met Gala. На червоній доріжці позували голлівудські зірки кіно, знаменитості зі світу музики, бізнесу, технологій та інших галузей.

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Не обійшов стороною вечірку року і генеральний директор Tesla Ілон Маск, який нещодавно підписав велику угоду про покупку Twitter за 44 мільярди доларів, завдяки чому став зіркою всіх заголовків у ЗМІ. На захід Ілон Маск прийшов зі своєю знаменитою мамою, 74-річною моделлю Мей Маск.

"Я попросила його прийти й привести мене", — сказала Мей журналістам під час балу. Мати Ілона Маска блищала на червоній доріжці в оксамитовій сукні від Dior Haute Couture, а її син-мільярдер обрав класичний чорний смокінг.

Під час фотосесії Ілон Маск пустував, а Мей намагалася втримати його за руку, не приховуючи сміху. Журналістів цікавило, які плани в мільярдера на Twitter. Як пише Рeople, Маск хоче зробити його якомога інклюзивним, щоб решта світу була в Twitter, і щоб люди знаходили мікроблог цікавим, розважальним та кумедним.

Варто зазначити, що востаннє мільярдер був на Met Gala у 2018 році разом із канадською співачкою Grimes. Пара розлучилася у 2021 році, у Маска та Grimes двоє дітей. У 2020 у них народився син, на ім'я XÆA-XII, а наприкінці 2021 року донька, яку назвали Екза Дарк Сайдіріель (Exa Dark Sideræl). Дівчинку виносила сурогатна мати.

Як писав раніше Фокус, знаменита мама засновника Tesla та SpaceX Ілона Маска Мей Маск не боїться демонструвати світові себе справжню. Нещодавно вона відсвяткувала свій 74 день народження, опублікувавши в соцмережах фото з макіяжем і без.

Також Фокус розповідав про найяскравіші образи на Met Gala 2022 та "найголіші" сукні модного заходу.