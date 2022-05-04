Российский историк моды Александр Васильев осудил войну в Украине

И теперь скорей всего потеряет работу на "Первом канале", как это уже произошло с Максимом Галкиным

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Известный российский историк моды и телеведущий Александр Васильев сделал громкое заявление, которое теперь бурно обсуждается в соцсетях. Он осудил войну в Украине и отметил, что никак не связан с политической элитой РФ. Об этом пишет Spletnik.

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Речь идет о открытом письме, которое Васильев написал муниципалитету литовского города Висагинас, где хранится его коллекция старинного костюма.

В письме ведущий "Модного приговора" отметил, что имеет литовское гражданство и стал эмигрантом еще в советские времена.

"Беспрецедентные амбиции воссоздания огромной Империи вызывают военную оккупацию, прямо сейчас разрушающую независимое государство Украины. Эта война, безусловно, вызовет также и беспрецедентную изоляцию России и, более того, может привести к смертельной ядерной войне на планете Земля", — написал Васильев. Он отметил, что всегда был пацифистом и вспомнил о том, что во время Второй мировой войны его семья в литовском Павильнисе прятала еврейскую семью и спасла им жизнь. Он поблагодарил администрацию города Висагинас за сохранение его коллекции старинных костюмов и напомнил, что уже 60 лет живет в Литве вместе с семьей, так что его частная коллекция, согласно завещанию, после его смерти будет передана литовскому Музею Моды.

Васильев напомнил, что "никогда не был членом какой-либо партии". "Я сам был эмигрантом от советского режима во Францию в 1982 году и имею Литовское гражданство более 20 лет. Я решительно выступаю против агрессивной войны и молюсь за безопасность и целостность границ, и уважение к культурному наследию Европы! Да будет Мир!", — отметил ведущий.

[ + – ] Александр Васильев со своими соведущими: Надеждой Бабкиной и Эвелиной Хромченко Фото: Соцсети

Вскоре после этого стало известно, что Александра Васильева, вероятно уберут из эфира российского "Первого канала", на котором он с 2009 года ведет программу "Модный приговор".

По слухам Васильева может заменить светский обозреватель Леван Тодуа, который заявил, что уже готов, а "склочный старик" Васильев "уже всем надоел".

Напомним, программа "Модный приговор" перестала выходить на "Первом" в конце февраля в связи с изменениями в эфирной сетке. Васильев ранее анонсировал свое возвращение в эфир, но сейчас в его соцсетях есть только планы на частные лекции.

Ранее, покинувшего РФ Максима Галкина заменили бывшим танцовщиком балета и хореографом Николаем Цискаридзе. Он будет вести программу "Сегодня вечером".

Также покинул Россию и уехал в Дубай топ-менеджер "Первого канала" Александр Файфман. Он не делал никаких заявлений и никак не афишировал свой отъезд.