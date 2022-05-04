Російський історик моди Олександр Васильєв засудив війну в Україні
І тепер найімовірніше втратить роботу на "Першому каналі", як це вже сталося з Максимом Галкіним
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Відомий російський історик моди та телеведучий Олександр Васильєв зробив гучну заяву, яку тепер бурхливо обговорюють у соцмережах. Він засудив війну в Україні та зазначив, що ніяк не пов'язаний із політичною елітою РФ. Про це пише Spletnik.
Йдеться про відкритий лист, який Васильєв написав муніципалітету литовського міста Висагінас, де зберігають його колекцію старовинних костюмів.
У листі ведучий "Модного вироку" зазначив, що має литовське громадянство і став емігрантом ще за радянських часів.
"Безпрецедентні амбіції відродження величезної Імперії спричиняють воєнну окупацію, яка нині руйнує незалежну державу України. Ця війна, безумовно, викличе також і безпрецедентну ізоляцію Росії й, щобільше, може призвести до смертельної ядерної війни на планеті Земля", — написав Василь. Він зазначив, що завжди був пацифістом і згадав про те, що під час Другої світової війни його сім'я в литовському Павільнісі ховала єврейську родину та врятувала їм життя. Він подякував адміністрації міста Висагінас за збереження його колекції старовинних костюмів і нагадав, що вже 60 років живе в Литві разом із сім'єю, тож його приватну колекцію, згідно із заповітом, після його смерті передадуть литовському Музею Моди.
Васильєв нагадав, що "ніколи не був членом будь-якої партії". "Я сам був емігрантом від радянського режиму до Франції у 1982 році й маю литовське громадянство понад 20 років. Я рішуче виступаю проти агресивної війни й молюся за безпеку та цілісність кордонів, і повагу до культурної спадщини Європи! Хай буде Мир!" — зазначив ведучий.
Незабаром після цього стало відомо, що Олександра Васильєва, ймовірно, приберуть з ефіру російського "Першого каналу", на якому він з 2009 року веде програму "Модний вирок".
За чутками Васильєва може замінити світський оглядач Леван Тодуа, який заявив, що вже готовий, а "чварний старий" Васильєв "вже всім набрид".
Нагадаємо, програма "Модний вирок" перестала виходити на "Першому" наприкінці лютого через зміни в ефірній сітці. Васильєв раніше анонсував своє повернення в ефір, але зараз у його соцмережах є лише плани на приватні лекції.
Раніше Максима Галкіна, який залишив РФ, замінили колишнім танцівником балету і хореографом Миколою Цискарідзе. Він вестиме програму "Сьогодні ввечері".
Також залишив Росію та поїхав у Дубай топменеджер "Першого каналу" Олександр Файфман. Він не робив жодних заяв та ніяк не афішував свій від'їзд.