Російський історик моди Олександр Васильєв засудив війну в Україні

І тепер найімовірніше втратить роботу на "Першому каналі", як це вже сталося з Максимом Галкіним

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Відомий російський історик моди та телеведучий Олександр Васильєв зробив гучну заяву, яку тепер бурхливо обговорюють у соцмережах. Він засудив війну в Україні та зазначив, що ніяк не пов'язаний із політичною елітою РФ. Про це пише Spletnik.

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Йдеться про відкритий лист, який Васильєв написав муніципалітету литовського міста Висагінас, де зберігають його колекцію старовинних костюмів.

У листі ведучий "Модного вироку" зазначив, що має литовське громадянство і став емігрантом ще за радянських часів.

"Безпрецедентні амбіції відродження величезної Імперії спричиняють воєнну окупацію, яка нині руйнує незалежну державу України. Ця війна, безумовно, викличе також і безпрецедентну ізоляцію Росії й, щобільше, може призвести до смертельної ядерної війни на планеті Земля", — написав Василь. Він зазначив, що завжди був пацифістом і згадав про те, що під час Другої світової війни його сім'я в литовському Павільнісі ховала єврейську родину та врятувала їм життя. Він подякував адміністрації міста Висагінас за збереження його колекції старовинних костюмів і нагадав, що вже 60 років живе в Литві разом із сім'єю, тож його приватну колекцію, згідно із заповітом, після його смерті передадуть литовському Музею Моди.

Васильєв нагадав, що "ніколи не був членом будь-якої партії". "Я сам був емігрантом від радянського режиму до Франції у 1982 році й маю литовське громадянство понад 20 років. Я рішуче виступаю проти агресивної війни й молюся за безпеку та цілісність кордонів, і повагу до культурної спадщини Європи! Хай буде Мир!" — зазначив ведучий.

[ + – ] Олександр Васильєв зі своїми ведучими: Надією Бабкіною та Евеліною Хромченко Фото: Соцсети

Незабаром після цього стало відомо, що Олександра Васильєва, ймовірно, приберуть з ефіру російського "Першого каналу", на якому він з 2009 року веде програму "Модний вирок".

За чутками Васильєва може замінити світський оглядач Леван Тодуа, який заявив, що вже готовий, а "чварний старий" Васильєв "вже всім набрид".

Нагадаємо, програма "Модний вирок" перестала виходити на "Першому" наприкінці лютого через зміни в ефірній сітці. Васильєв раніше анонсував своє повернення в ефір, але зараз у його соцмережах є лише плани на приватні лекції.

Раніше Максима Галкіна, який залишив РФ, замінили колишнім танцівником балету і хореографом Миколою Цискарідзе. Він вестиме програму "Сьогодні ввечері".

Також залишив Росію та поїхав у Дубай топменеджер "Першого каналу" Олександр Файфман. Він не робив жодних заяв та ніяк не афішував свій від'їзд.