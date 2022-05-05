Крис Дженнер повторила легендарный образ Джеки Кеннеди

Кроме платья, мать Ким Кардашьян повторила прическу первой леди США.

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Семейство Кардашьян на последнем Met Gala решило по-полной поэксплуатировать образы известнейших женщин прошлого века. И если Ким выбрала для себя Мэрилин Монро, безуспешно попытавшись влезть в ее легендарное "голое" платье", то ее мать Крис Дженнер решила повторить образ Джеки Кеннеди, жены 35-го президента США, убитого в ноябре 1963 года.

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В комментарии светским обозревателям 66-летняя мать телесемейства заявила, что во время выбора наряда для красной дорожки она вдохновилась первой леди США, поэтому остановилась на развевающемся желтом платье на одно плечо, дополнив образ длинными белыми перчатками, драгоценностями Lorraine Schwartz и сумкой Judith Leiber.

[ + – ] Оригинал и копия

"Итак, сегодня вечером я просто немного напоминаю Джеки Кеннеди. Мне просто понравилось это платье. Очень резонируют 60-е. Подходит для сегодняшнего вечера. Это такая гламурная ночь, и я хотела сделать что-то немного другое", – отметила Дженнер, которая, кроме наряда, повторила и прическу жены президента. Что касается оригинала, то миссис Кеннеди появилась в платье такого цвета и с похожей укладкой на государственном обеде в Белом доме в мае 1961 года.

[ + – ] Ким Кардашьян в платье Мэрилин Монро и Крис Дженнер Фото: Getty Images

Как известно, впервые все пять дочерей Дженнер – Кортни Кардашьян, Ким Кардашьян, Хлоя Кардашьян, Кендалл Дженнер и Кайли Дженнер – одновременно посетили самую знаменитую ночь моды.

Напомним, наряд Кайли Дженнер для Met Gala-2022 высмеяли в Сети.