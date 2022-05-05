Кріс Дженнер повторила легендарний образ Джекі Кеннеді

Окрім сукні, мати Кім Кардаш'ян повторила зачіску першої леді США.

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Сімейство Кардаш'ян на останньому Met Gala вирішило повною мірою поексплуатувати образи найвідоміших жінок минулого століття. І якщо Кім обрала для себе Мерилін Монро, без успіху спробувавши влізти в її легендарне "голе" плаття", то її мати, Кріс Дженнер, вирішила повторити образ Джекі Кеннеді, дружини 35-го президента США, убитого в листопаді 1963 року.

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У коментарі світським оглядачам 66-річна мати телесімейства заявила, що під час вибору вбрання для червоної доріжки вона надихнулася першою леді США, тому зупинилася на жовтій сукні, що розвівається, на одне плече, доповнивши образ довгими білими рукавичками, коштовностями Lorraine Schwartz і сумкою Judith Leiber.

[ + – ] Оригінал та копія

"Отже, сьогодні ввечері я просто трохи нагадую Джекі Кеннеді. Мені просто сподобалася ця сукня. Дуже резонують 60-ті. Підходить для сьогоднішнього вечора. Це така гламурна ніч, і я хотіла зробити щось трішки інше", — зазначила Дженнер, яка, крім наряду, повторила й зачіску дружини президента. Щодо оригіналу, то місис Кеннеді з'явилася в сукні такого кольору і зі схожою зачіскою на державному обіді в Білому домі у травні 1961 року.

[ + – ] Кім Кардаш'ян в сукні Мерилін Монро та Кріс Дженнер Фото: Getty Images

Як відомо, вперше всі п'ять дочок Дженнер — Кортні Кардаш'ян, Кім Кардаш'ян, Хлоя Кардаш'ян, Кендалл Дженнер та Кайлі Дженнер — одночасно відвідали найзнаменитішу ніч моди.

Нагадаємо, вбрання Кайлі Дженнер для Met Gala-2022 висміяли в Мережі.