Дорофеева, Монатик и Полякова. Как помогают Украине звезды, уехавшие за границу

Многие украинские селебрити с начала вторжения ВС РФ, остались в Украине и даже вступили в ряды тероброны, или ВСУ, но многие покинули страну, чтобы помогать из-за заграницы

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Причины для отъезда украинские селебрити называют разные. Чаще всего, они покидали Украину, увозя детей и родных, а теперь, оказавшись за границей, стараются помогать тем, кто остался. Фокус собрал истории некоторых из украинских звезд, оказавшись в других странах из-за войны с РФ.

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Напомним, с 24 февраля 2022 года, более 5 миллионов украинцев выехали за пределы Украины, и около семи миллионов были вынуждены переместится в более безопасные регионы нашей страны.

Джамала

Ночью 24 февраля победительница "Евровидения" в 2016 году в Стокгольме выехала из Киева с детьми. Джамала отправилась с детьми в Турцию к сестре. Четверо суток она ехала к румынской границе, а оттуда уехала в Стамбул.

[ + – ] Джамала за границей Фото: Instagram jamalajaaa

Впрочем, Джамала почти не видит сыновей. Она постоянно ездит с благотворительными концертами по Европе. Благодаря ее участию, в помощь украинцам и ВСУ перевели более 90 миллиона долларов. На днях Джамала приняла участие в Concert for Change в Нидерландах.

Alyona Alyona

Рэперша Alyona Alyona до недавнего времени оставалась в Киеве. Она писала, что занималась волонтерской деятельностью и помогала финансово.

[ + – ] Alyona Alyona в волонтерском центре Фото: Instagram alyona.alyona.official

Но в апреле певица написала пост в котором заявила, что ее усилия не приносят желаемого эффекта, а просить деньги у украинцев она больше не может. Так что Alyona Alyona сообщила, что возобновляет концертную деятельность за границей. Главным образом, чтобы помогать ВСУ. У нее погиб кум, так что война затронула певицу напрямую.

Jerry Heil

Автор и исполнительница хита "Охрана отмена" покинула Украину по той же причине. С начала вторжения ВС РФ в Украину, певица гастролирует по Европе, принимает участие в благотворительных концертах и доносит информацию о происходящем в Украине до европейцев.

[ + – ] Jerry Heil и KALUSH ORCHESTRA

"Я попала за границу пешком сама, через Румынию. Взяла вещи, которые наиболее необходимы – ноутбук и музыкальную технику, потому что понимала, что мне нужно создать песню, которая объединит все народы. Я написала песню "Путин, go home" на известный всем рефрен. Мы уже ее пели с концертной площади в Амстердаме. Стараюсь распространять", — рассказывала певица о своем отъезде из Украины.Также Яна Шемаева (настоящее имя певицы) недавно записала совместный трек с участниками конкурса "Евровидение" от Украины в 2022 году KALUSH ORCHESTRA.

Слава Каминская

Экс-солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская с двумя детьми и матерью уехала в Гаагу (Нидерланды). Сначала Слава жила с сестрой, но сейчас переехала в отель. "Я нахожусь сейчас в Нидерландах и если честно, была очень удивлена тому, как нас встречали. Мне иногда очень стыдно, что я смогла выехать из этого ада, а многие остались в нем, но, как мать и дочь я не могла поступить иначе. Я очень хочу домой и верю в нашу победу. Мы чужие на просторах Европы. Нам нужен наш дом, и мы его отстоим!", — заявила Каминская.

[ + – ] Слава Каминская в Нидерландах

Также она рассказала в интервью, почему считает запись патриотических песен о войне пиаром. "Мне ничего не пишется. Я смотрю, многие артисты записывают какие-то там патриотические песни. Мне кажется, что это все пир во время чумы. Ну окей, ездить поддерживать наших солдат… Солдаты должны находиться в состоянии, мне так кажется, сосредоточенном. Чтобы вот это вот все не расслабляло, эти песни-пляски", — отметила певица, которая сейчас находится в Роттердаме.

Тина Кароль

Тина Кароль уехала из Украины за неделю до начала войны. По словам певицы, о начавшемся вторжении ВС РФ в Украину она узнала, когда была в монастыре под Афоном. Она вернулась в Киев, но снова уехала, когда у ее дома прогремел взрыв. Ее родители также покинули Киев, а сын учится в Великобритании. Впрочем, Тина принимает участие в благотворительных мероприятиях, участвует в концертах и рассказывает в интервью о происходящем в Украине. Так, в беседе с журналистам "Настоящего времени" певица сообщила, что стала бездомной.

[ + – ] Тина Кароль на антивоенном митинге Фото: Instagram tina_karol

"Я родилась в Магадане, выросла в Украине. Я стала бездомной, и даже непригодной как певица. Я сейчас общественный деятель, который пытается донести, что мы мирное население. Россия в его лице устроила геноцид в Украине. Хочу сказать всем россиянам, Россия — не он, и он — не Россия. Богатая страна превратилась в изгоя. Бомба в центре Харькова — эта рана никогда не заживет", — рассказывала певица.

Надя Дорофеева

Дорофеева в марте рассталась со своим мужем, украинским певцом Владимиром Дантесом и сейчас находится за границей. Впрочем, на одном месте она не задерживается, гастролируя с благотворительными концертами. "Я уже была и в Будапеште, и в Лиссабоне, и в Барселоне. Где я только не была", — рассказала Надя. Так, пять дней назад певица выступала в литовском Каунасе.

[ + – ] Надя Дорофеева на благотворительном концерте в Каунасе Фото: nadyadorofeeva

"Я продолжу выступать на благотворительных концертах, собирая средства для помощи Украине и украинцам, отдаваться, чтобы увидеть ваши улыбки и наполненные слезами глаза", — писала певица.

Настя Каменских и Потап

За несколько дней до вторжения России на территорию Украины Настя Каменских и Потап вместе со своими мамами улетели в отпуск в Испанию и успели получить свою долю критики за то, что покинули Украину в такое напряженное время. В Киев они не вернулись из отпуска.

[ + – ] Настя Каменских и Потап Фото: kamenskux/instagram

За рубежом Настя и Потап проводят благотворительные концерты, собирают гуманитарную помощь, отсылают на родину одежду, еду и деньги, а также ведут информационную войну. Недавно Настя выступила на Latin American Music Awards с хитом "Black Eyed Peas" и в Каунасе на концерте Vienybės jėga (Сила ради объединения).

MONATIK

Певец Дмитрий Монатик в момент начала войны вместе с семьей находился в Барселоне. "У меня, как и у миллионов людей, все это время душа раздирается на части. Во-первых, от жестокой войны в моей прекрасной стране Украине. Во-вторых, от того, что я оказался за границей, когда все произошло", — писал певец в соцсетях. В Украину Дмитрий не вернулся, Из-за границы Дмитрий помогает Украине, организовывая благотворительные концерты и собирая гуманитарную помощь украинцам.

[ + – ] Выступление Дмитрия Монатика

"Мы с семьей стали беженцами сами того не желая. Каждый день я корю себя за то, что нахожусь в относительной безопасности. Максимально стараюсь быть полезным, где только можно. Дети спрашивают, почему у вас с матерью постоянно слезы. А здесь невозможно держаться, глядя на все, что Путин творит с Украиной и нашими людьми", — писал Дмитрий Монатик. С благотворительными концертами он уже посетил такие города, как Варшава, Вроцлав, Мюнхен, Оффенбах-на-Майне, Вильнюс, Рига, Таллинн.

Илона Гвоздева

Победительница "Танцев со звездам" Илона Гвоздева с детьми уехала в Италию. Она позже написала, что ее дом в Киеве разрушен и рассказала, что выезжала через Винницу. Потом она некоторое время провела на Западной Украине, а после отправилась в Рим.

[ + – ] Илона Гвоздева с детьми

"Я пережила 3 дня адской истощенной дороги, свыше 1600 км, без нормального сна, еды и с постоянным чувством тревоги, печали, боли в сердце, со слезами в глазах. Всю жизнь я мечтала увидеть Рим, но никогда не думала, что увижу его при таких обстоятельствах, что буду вынуждена покинуть Украину, оставить мужа и вывозить детей в безопасное место от войны, которую начала Россия", — прокомментировала танцовщица.

Сейчас Гвоздева занимается волонтерством: ходит в местную церковь, где собирает гуманитарную помощь для украинцев. Она писала, что не ощущает себя в Италии дома и очень хочет вернуться домой.

Оля Полякова

Выехала из Украины и певица Оля Полякова. Где она находится, стало известно только после интервью Ксении Собчак. Оказалось, что ей дала приют их общая подруга, уроженка Одессы и блогер Ника Белоцерковская.

[ + – ] Оля Полякова и Ксения Собчак Фото: Скриншот

Сейчас Полякова живет на ее вилле на Лазурном берегу Франции. Полякова часто рассказывает в блоге о происходящем в Украине и гастролирует с благотворительными концертами. Скоро она отправляется в США.

Екатерина Репяхова

Выехала из Украины и жена Виктора Павлика — Екатерина Репяхова, которая в 2021 году родила своего первенца. Она отправилась в Израиль с матерью и сыном к своим родственникам.

[ + – ] Екатерина Павлик (Репяхова) с дочерью

Впрочем, дорога была долгой. Репяхова по пути останавливалась в Словакии, Чехии и Германии. В Израиле она уже успела встретиться с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным. Оказалось, что они живут рядом.

Анатолий Анатолич

Ведущий программы "Ранок з Україною", блогер и шоумен Анатолий Анатолич вывез свою семью во Францию. Изначально звезда не планировал покидать Украину, однако когда из французской школы, в которой учатся его дочери, поступило предложение о предоставлении жилья в маленьком французском городке, все же решил уехать. Покинуть Украину он смог, потому что является отцом троих детей. Позже, во Францию, он вывез свою мать и тещу.

[ + – ] Анатолий Анатолич с детьми

"Сама дорога была очень сложной, она заняла несколько дней. Пересекли множество границ, но сейчас чувствуем себя в безопасности, дети в школе. Сейчас мы решаем, что будем делать дальше. Конечно, все хотят домой, и даже мысли не возникает оставаться здесь навсегда", — рассказал Анатолич.

Стоит отметить, что в Украине осталось много селебрити, которые помогают ВСУ и беженцам на местах. Среди них: певицы Ирина Федишин и Светлана Тарабарова, модель Даша Астафьева и ведущая Леся Никитюк, которая поселила беженцев в родительском доме в Хмельницкой области. Недавно она показывала в соцсетях свой день, как волонтера.

Многие украинские звезды вступили в ряды теробороны или ЗСУ. Среди них Андрей Хлывнюк, Тарас Тополя и группа "Антитела", Александр Положинский, Дмитрий Дикусар, Олег Сенцов, Коля Серга, Святослав Вакарчук и многие другие.