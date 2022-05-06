Деньги идут за ними. Три знака зодиака, которых ждет прибыль в мае 2022

Удачу в финансах звезды обещают Водолеям, Ракам и Скорпионом. В мае представителям этих знаков зодиака удастся наладить денежные дела.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Май будет непростым месяцем. С 30 апреля по 16 мая нас ожидает коридор затмений, который завершится лунным затмением в Скорпионе. Этот период будет сопровождать ретроградный Меркурий с 10 мая до 3 июня, когда не рекомендуется принимать важные решения. Однако некоторым знакам зодиака звезды обещают финансовые удачи.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Водолей

Водолеи в мае смогут решить свои финансовые вопросы. Об этом говорит украинский астролог Анжела Перл. С 3 числа планета Венера входит в третий дом гороскопа, где, помимо удачи в общении и возможных заграничных поездок у Водолеев ожидается прибыль. Если у вас есть хобби, оно может принести вам деньги. Возможно, начнете зарабатывать писательством, поделками, сделанными собственными руками.

С 10 мая энергетика ретроградного Меркурия слегка затормозит вашу активность, но Водолеи, благодаря своему умению планировать, смогут избежать напастей.

С 11 мая в третий дом вашего гороскопа войдет Юпитер — планета большого счастья. Он соединится с Венерой и принесет вам важную встречу, знакомство, которое будет очень полезно в финансовом плане. Юпитер дает возможности, а Венера удачу, поэтому появится у вас какая-то возможность для нового выгодного сотрудничества. Возможно, вам предложат новую должность. Единственное, что из-за ретроградного Меркурия все может отложиться до 3 июня.

"Вы как будто увидите, на какую вершину хотите взойти, какого статуса вы хотите достичь. Возможны события, связанные с карьерным ростом. Вам предложат другую должность, а может быть вы решите уволиться и сменить вид деятельности", — говорит астролог.

Рак

3 мая Венера входит в 10 дом гороскопа, который символизирует карьеру. Вы можете получить новую должность, возглавить какой-то проект. А также вас ждет популярность, поэтому нужно быть осторожными, так как известность может быть разной — как в минус, так и в плюс. Венера подает сигналы — делайте, что любите, занимайтесь тем, что вам нравится, и у вас будет успех. Также Венера в 10 доме это служебный роман или хорошие отношения с начальством.

С 10 мая Меркурий останавливается и разворачивается до 3 июня. Не желательно бронировать билеты или назначать встречи, а также подписывать документы. Могут быть ошибки, переделки. Меркурий у Раков в 12 доме гороскопа, это дом завершения, освобождения. Меркурий разворачивает вас назад и говорит, что вы что-то не завершили.

11 мая Юпитер — планета возможностей, подарков судьбы, входит в ваш 10 дом гороскопа. Так что если Венера принесет деньги, Юпитер увеличит их в сумме. Возможна премия, доход, кто-то вышестоящий, статусный поможет вам финансово. Будет удачная возможность, связанная с карьерой. И Юпитер будет в вашем 10 доме до 29 октября. В этот период вас ждет удача в плане достижения целей и спектр ваших целей расширится. Юпитер придаст вам уверенность в завтрашнем дне.

Затмение 16 мая у Раков будет в пятом доме — доме любви. Если у вас есть отношения, в которых вы сомневаетесь, лунное затмение расставит все на свои места и даст вам четкий ответ.

25 мая Марс — планета действий, активности, которая дает нам желание что-то делать, сорваться с места, входит в 10 дом. Вопросы карьеры будут сильно проявлены. Вам придется выбрать цель, направление, направить фокус на ваш статус. Марс, который символизирует 10 дом и будет на своем месте, соединится с Юпитером, который отвечает в вашем гороскопе за работу и здоровье. Это означает, что вас ждет успех. Бизнес будет процветать, проект похвалят, самочувствие улучшится.

29 мая Венера переходит в 11 дом гороскопа, сектор друзей. Будут знакомства, появятся новые друзья, подруги, возможно, новый сотрудник или сотрудница.

Скорпион

3 мая Венера входит в 6 дом вашего гороскопа. Это дом режима, работы. В таком положении Венера дает прибыль. Будут хорошие новости, касающиеся работы, выплатят деньги за проект, найдете хорошую помощницу, которая вас устроит. Появятся новые клиенты, заказы на проекты, за которые заплатят.

Также возможно, служебный роман, так как Венера планета любви.

10 мая Меркурий останавливается и разворачивается назад в ретроградное движение в вашем доме денег. Придется что-то переделать, чтобы вам заплатили. Возможно, вернетесь на старую работу, чтобы получать зарплату, или вы пересмотрите уровень цен на свои услуги.

11 мая Юпитер, планета изобилия, хороших новостей, входит в шестой дом гороскопа, где соединяется с Венерой. Будут хорошие предложения на работу, будет прибыль, расширение бизнеса. Возможно, создадите рабочую команду, благодаря чему улучшатся финансы. Этот период продлится у вас до 29 октября.

29 мая Венера входит в седьмой дом гороскопа — сектор любви, отношений, брака, сотрудничества. Будет договоренность, романтические знакомства. Любые переговоры в этот период пройдут хорошо.

Новая луна будет в восьмом доме у Скорпионов — это финансовая тема. Увидите новые возможности, откроется новая дверь. Возможно, кредит, инвестиции, финансовая помощь от родителей, новая работа у супруга или супруги.

Фокус ранее рассказывал про три самых везучих знака гороскопа в мае. А также разбирался, что прогнозируют украинцам астрологи на 9 мая — в сакральный день для Путина.