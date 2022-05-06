Гроші йдуть за ними. Три знаки зодіаку, на яких чекає прибуток у травні 2022

Успіх у фінансах зірки обіцяють Водоліям, Ракам і Скорпіоном. У травні представникам цих знаків зодіаку вдасться налагодити фінансові відносини.

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Травень буде непростим місяцем. Із 30 квітня по 16 травня на нас чекає коридор затемнень, який завершиться місячним затемненням у Скорпіоні. Цей період супроводжуватиме ретроградний Меркурій із 10 травня по 3 червня, коли не рекомендується приймати важливі рішення. Проте деяким знакам зодіаку зірки обіцяють фінансові удачі.

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Водолій

Водолії в травні зможуть вирішити свої фінансові питання. Про це каже українська астрологиня Анжела Перл. Із 3 числа планета Венера входить у третій дім гороскопу, де, крім удачі в спілкуванні та можливих закордонних поїздок, на Водоліїв очікує прибуток. Якщо у вас є хобі, воно може принести гроші. Можливо, почнете заробляти письменством, виробами власними руками.

Із 10 травня енергетика ретроградного Меркурія злегка загальмує вашу активність, але Водолії завдяки своєму вмінню планувати зможуть уникнути напастей.

Із 11 травня до третього дому вашого гороскопа увійде Юпітер — планета великого щастя. Він поєднається з Венерою та принесе вам важливу зустріч, знайомство, яке буде дуже корисним у фінансовому плані. Юпітер дає можливості, а Венера удачу, тому з'явиться якась можливість для нового вигідного співробітництва. Можливо вам запропонують нову посаду. Єдине, що через ретроградний Меркурій усе може відкластися до 3 червня.

"Ви ніби побачите, на яку вершину хочете зійти, якого статусу ви хочете досягти. Можливі події, пов'язані з кар'єрним зростанням. Вам запропонують іншу посаду, а можливо ви вирішите звільнитися та змінити вид діяльності", — говорить астрологиня.

Рак

3 травня Венера входить у 10-ий дім гороскопу, який символізує кар'єру. Ви можете здобути нову посаду, очолити якийсь проєкт. А також на вас чекає популярність, тому потрібно бути обережними, тому що популярність може бути різною — як у мінус, так і в плюс. Венера подає сигнали — робіть, що любите, займайтеся тим, що вам подобається, і ви матимете успіх. Також Венера в 10-му домі — це службовий роман або гарні стосунки з начальством.

Із 10 травня Меркурій зупиняється та розвертається до 3 червня. Не бажано бронювати квитки або призначати зустрічі та підписувати документи. Можуть бути помилки, переробки. Меркурій у Раків у 12 домі гороскопа, це дім завершення, визволення. Меркурій розвертає вас назад і каже, що щось не завершено.

11 травня Юпітер — планета можливостей, подарунків долі, входить до вашого 10 дому гороскопу. Отже, якщо Венера принесе гроші, Юпітер збільшить їх у сумі. Можлива премія, дохід, хтось вищий, статусний допоможе вам фінансово. Буде успішна можливість, пов'язана з кар'єрою. І Юпітер буде у вашому 10-му домі до 29 жовтня. У цей період на вас чекає успіх у плані досягнення цілей, і спектр ваших цілей розшириться. Юпітер додасть вам впевненості в завтрашньому дні.

Затемнення 16 травня в Раків буде в п'ятому домі — будинку кохання. Якщо у вас є стосунки, у яких ви сумніваєтеся, місячне затемнення розставить усе на свої місця та дасть вам чітку відповідь.

25 травня Марс — планета дій, активності, яка дає нам бажання щось робити, зірватися з місця, входить у 10-ий дім. Питання кар'єри будуть сильно виявлені. Вам доведеться вибрати мету, напрямок, направити фокус на ваш статус. Марс, який символізує 10 дім і буде на своєму місці, поєднається з Юпітером, який відповідає у вашому гороскопі за роботу та здоров'я. Це означає, що на вас чекає успіх. Бізнес процвітатиме, проєкт похвалять, самопочуття покращиться.

29 травня Венера переходить у 11 дім гороскопу, сектор друзів. Будуть знайомства, з'являться нові друзі, подруги, можливо, новий співробітник чи співробітниця.

Скорпіон

3 травня Венера входить у 6-ий дій вашого гороскопа. Це дім режиму роботи. У такому положенні Венера дає прибуток. Будуть хороші новини щодо роботи, виплатять гроші за проєкт, знайдете хорошу помічницю, яка вас влаштує. З'являться нові клієнти, замовлення на проєкти, які заплатять.

Також можливо, службовий роман, тому що Венера — планета кохання.

10 травня Меркурій зупиняється та розвертається назад у ретроградний рух у вашому домі грошей. Доведеться щось переробити, щоб вам заплатили. Можливо, повернетесь на стару роботу, щоб отримувати зарплату, або перегляньте рівень цін на свої послуги.

11 травня Юпітер, планета достатку, хороших новин, входить у шостий дім гороскопу, де поєднується з Венерою. Будуть гарні пропозиції на роботу, буде прибуток, розширення бізнесу. Можливо, створіть робочу команду, завдяки чому покращаться фінанси. Цей період триватиме до 29 жовтня.

29 травня Венера входить у сьомий дім гороскопу — сектор любові, стосунків, шлюбу, співпраці. Буде домовленість, романтичні знайомства. Будь-які переговори в цей період відбудуться добре.

Новий місяць буде у восьмому дім у Скорпіонів — це фінансова тема. Побачите нові можливості, відчиняться нові двері. Можливо, кредит, інвестиції, фінансова допомога від батьків, нова робота в чоловіка чи дружини.

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