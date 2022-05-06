Том Круз эффектно появился на премьере фильма (фото, видео)

В последнее время актер редко появляется на публике

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59-летний американский актер Том Круз эффектно появился на премьере фильма "Топ Ган: Мэверик" в Сан-Диего — он прилетел на черном самолете. Об этом пишет CNN.

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Актер мирового масштаба, долгое время не выходивший на публику и спровоцировавший ряд слухов о проблемах со своим здоровьем, эффектно сошел с самолета на авианосец USS Midway, где проходила премьера, в классическом костюме-тройке и солнцезащитных очках.

[ + – ] Том Круз в Сан-Диего, Калифорния

На необычном черном самолете было написано название премьерного фильма, в котором Том Круз сыграл одну из главных ролей лейтенанта Пита (Мэверика) и собственно имя 59-летнего актера. Во время съемок фильма Том Круз сам исполнял все трюки и управлял истребителем.

Отметим, что премьера драматического боевика в американских кинотеатрах запланирована на 27 мая 2022 года.

[ + – ] Том Круз эффектно прилетел на премьеру фильма в Сан-Диего

Напомним, голливудский актер Том Круз всегда был одержим своей внешностью. Его бывший агент рассказала о начале актерского пути 18-летнего парня, когда он еще работал официантом.

Также Фокус писал о совместном полете украинского боксера Владимира Кличко и Тома Круза на самолете. По словам спортсмена, не все миссии бывают невыполнимыми.