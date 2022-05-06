Том Круз ефектно з'явився на прем'єрі фільму (фото, відео)

Останнім часом актор рідко з'являється на публіці.

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59-річний американський актор Том Круз ефектно з'явився на прем'єрі фільму "Топ Ган: Меверік" у Сан-Дієго — він прилетів на чорному літаку. Про це пише CNN.

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Актор світового масштабу, який довгий час не виходив на публіку та спровокував низку чуток про проблеми зі своїм здоров'ям, ефектно зійшов з літака, який власноруч посадив, на авіаносець USS Midway у класичному костюмі-трійці та сонцезахисних окулярах.

[ + – ] Том Круз у Сан-Дієго, Каліфорнія

На незвичайному чорному літаку було написано назву прем'єрного фільму, у якому Том Круз зіграв одну з головних ролей лейтенанта Піта (Меверіка), та, власно, ім'я 59-річного актора. Під час зйомок фільму Том Круз сам виконував усі трюки та керував винищувачем.

Зазначимо, що прем'єра драматичного бойовика в американських кінотеатрах запланована на 27 травня 2022.

[ + – ] Том Круз ефектно прилетів на прем'єру фільму у Сан-Дієго

Нагадаємо, голлівудський актор Том Круз завжди був одержимий своєю зовнішністю. Його колишній агент розповіла про початок акторського шляху 18-річного хлопця, коли він ще працював офіціантом.

Також Фокус писав про спільний політ українського боксера Володимира Кличка та Тома Круза на літаку. За словами спортсмена, не всі місії бувають нездійсненними.