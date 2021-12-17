"Не всі місії бувають нездійсненними". Володимир Кличко та Том Круз політали на гелікоптері

Український боксер та голлівудський актор знялися в епізоді одного з телевізійних шоу.

Український боксер Володимир Кличко опублікував фотографію із голлівудським актором Томом Крузом.

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На своїй сторінці в Instagram ексчемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF розмістив фото, на якому він та виконавець головної ролі у фільмах "Місія нездійсненна" Том Круз сидять у вертольоті.

"Не всі місії неможливі, якщо ви працюєте з правильними людьми в команді.

Учіться в найкращих — вже вийшли випуски 5 і 6 #CelebrityHuntedDE на "Prime Video DE", — написав Володимир Кличко.

[ + – ] Володимир Кличко та Том Круз

Проєкт #CelebrityHuntedDE, про який написав Володимир Кличко, виходить на платформі Amazon у Німеччині. Його суть полягає в тому, що Кличко та 9 інших відомих людей намагаються втекти від найпрофесійніших детективів Німеччини.

Раніше Фокус розповідав про те, що Володимир Кличко розкритикував Василя Ломаченка за те, що після перемоги над Річардом Коммі 33-річний спортсмен вийшов у ринг із прапором Аккермана, а не України. Кличко такий вчинок не оцінив і сумнівався в тому, що Ломаченко представляв у рингу Україну.

На початку жовтня Володимир Кличко похвалив Олександра Усика за перемогу над Ентоні Джошуа, завдяки якій пояси чемпіона світу за версіями WBA, WBO та IBF повернулися до України. 45-річний боксер назвав Усика "особливим", зазначивши його бійцівські якості. Також Кличко вважає, що Олександр Усик увійшов до історії.

Улітку Володимир Кличко здивував своїх підписників фізичними кондиціями. Багато хто з шанувальників боксера висловив думку, що Кличко готується до відновлення кар'єри, щоб побити рекорд Джорджа Формана, який був чемпіоном світу в 45 років.