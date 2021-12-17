"Не все миссии бывают невыполнимыми". Владимир Кличко и Том Круз полетали на вертолете

Украинский боксер и голливудский актер провели небольшую прогулку на воздушном судне.

Украинский боксер Владимир Кличко опубликовал фотографию с голливудским актером Томом Крузом.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

На своей странице в Instagram экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF разместил фото, на котором он и исполнитель главной роли в фильмах "Миссия невыполнима" Том Круз сидят в вертолете.

"Не все миссии невыполнимы, если вы работаете с правильными людьми в команде.

Учитесь у лучших — уже вышли выпуски 5 и 6 #CelebrityHuntedDE на "Prime Video DE", — написал Владимир Кличко.

[ + – ] Владимир Кличко и Том Круз

Проект #CelebrityHuntedDE, о котором написал Владимир Кличко, выходит на платформе Amazon в Германии. Его суть заключается в том, что Кличко и 9 других известных людей, пытаются скрыться от самых профессиональных сыщиков Германии.

Ранее Фокус рассказывал о том, что Владимир Кличко раскритиковал Василия Ломаченко за то, что после победы над Ричардом Комми 33-летний спортсмен вышел в ринг с флагом Аккермана, а не Украины. Кличко такой поступок не оценил и засомневался в том, что Ломаченко представлял в ринге Украину.

В начале октября Владимир Кличко похвалил Александра Усика за победу над Энтони Джошуа, благодаря которой пояса чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF вернулись в Украину. 45-летний боксер назвал Усика "особенным", отметив его бойцовские качества. Также Кличко считает, что Александр Усик вошел в историю.

Летом Владимир Кличко удивил своих подписчиков физическими кондициями. Многие из поклонников боксера выразили мнение, что Кличко готовится к возобновлению карьеры, чтобы побить рекорд Джорджа Формана, который был чемпионом мира в 45 лет.